MMA - UFC : C’est annoncé, Chandler veut mettre un terme à la carrière de McGregor

Florian Barré

Depuis quelques jours, la planète MMA attend l’officialisation d’un combat en particulier : celui entre Conor McGregor et Michael Chandler. Lors du nouvel an, l’Irlandais a annoncé son retour face à l’Américain pour le 29 juin, à Las Vegas. Depuis les deux hommes s’envoient des piques, alors même que l’UFC n’a rien annoncé. Tout récemment, c’est « Iron » qui a eu des mots durs envers le « Notorious ». C’est simple, il veut mettre fin à la carrière du combattant le plus médiatisé de l’histoire, ce en le battant aisément.

Après l’annonce de Conor McGregor le soir du 31 décembre, c’est au tour de Michael Chandler de confirmer, sur sa chaîne YouTube, qu’un combat UFC entre les deux hommes aura bien lieu le 29 juin prochain. « Je veux une arène de combat aux proportions épiques. Je veux me tenir dans la cage avec cet homme, je veux briser sa volonté. Je veux lui briser la mâchoire, je veux le séparer de sa conscience, le mettre complètement à plat dans l’octogone, et ensuite nous dirons adieu à l’un des plus grands, ou à la plus grande star de ce sport. »

MMA : C’est officiel, un ancien champion fera son retour à l’UFC 300 https://t.co/7bFD3FFr6j pic.twitter.com/lkxa1L8r95 — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Chandler révèle que McGregor se joue des fans

Celui que l’on surnomme Iron a tenu là des propos violents à l’égard du Notorious . L’Américain est persuadé que McGregor n’est plus au niveau, près de trois ans après son dernier combat dans l’arène. Par ailleurs, il insinue que ce dernier joue avec les caméras pour paraître plus imposant qu’il ne l’est réellement : « Premièrement, Conor veut continuer à faire croire qu’il est plus grand qu’il ne l’est en réalité. Et vous pensez qu’il est plus large à cause des lumières, des angles de caméra et d’un bon photographe. Bravo à son photographe. Il est toujours avec lui, il fait un excellent travail pour montrer que Conor est plus grand qu’il ne l’est en réalité. »

Un combat en -84kg ?