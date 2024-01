MMA : Cédric Doumbè fait une grosse annonce concernant son prochain combat

Florian Barré

Ce week-end, sur X (ex-Twitter), plusieurs médias spécialisés dans le MMA ont déchaîné les foules en annonçant qu’un combat entre Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov dit « Baki » allait avoir lieu le 6 mars prochain au PFL. Dans un premier temps, Doumbè n’a pas démenti et a même semblé confirmer l’information avant de se rétracter ce dimanche, assurant qu’il n’avait rien signé du tout.

Sujet d’innombrables spéculations depuis des mois, le duel tant attendu entre Baysangur « Baki » Chamsoudinov et Cédric Doumbè devrait finalement bien avoir lieu lors du prochain PFL Paris selon l’information partagée par le compte X « @MMArena_ », qui a fait l’objet de plusieurs centaines de réactions ce week-end. Dans un premier temps, les deux hommes ont réagi, confirmant presque cette grande annonce. Baki a d’abord posté un message énigmatique avec l’émoji suivant « 👀 » quand Doumbè écrivait un tweet plus clair : « N’ai-je pas toujours assumé mes paroles ? »

Doumbè assure n’avoir « rien signé du tout »

Finalement, la hype est redescendue assez rapidement. Dimanche après-midi, le Franco-camerounais a démenti sur ses réseaux avoir signé un contrat pour ce combat contre Chamsoudinov. « Assez surpris de voir des 'médias' annoncer que le combat est officiel. Lool alors que le premier concerné, moi, n'a rien signé du tout, ni même reçu une proposition ! Ne vous inquiétez pas, dès que ça devient concret, [...] je vous l'annoncerai comme j'en ai l'habitude. Mais pour l'instant, rien. »

Il le jure, il n’a reçu aucune proposition du PFL