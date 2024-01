MMA : Quiz sur Dustin Poirier, le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis à l’UFC

Florian Barré

Benoît Saint-Denis s’attaque à du très lourd. Un combat en 5 rounds face à Dustin Poirier a été officialisé par l’UFC et aura lieu dans l'enceinte du Kaseya Center de Miami lors de l’UFC 299. L'ancien des forces spéciales va entrer dans une cage avec l'un des meilleurs combattants UFC de ces 10 dernières années, (29 victoires, 8 défaites et 1 no-contest). Ainsi, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur celui que l’on surnomme « The Diamond ».

Il ne fait aucun doute, combattre Dustin Poirier sera le plus gros défi de la carrière de Benoît Saint-Denis. The Diamond a déjà été champion intérimaire de la catégorie des poids légers et a affronté les plus grands noms de la discipline, en battant notamment Michael Chandler et Conor McGregor (deux fois) au cours des trois dernières années. Habitué de ces gros combats, Poirier a déjà lancé une première pique au Nîmois. En effet, un fan du Français a posté sur X un GIF de Saint-Denis avec un message : « Tic tac, il arrive et il va t'emmener au plus profond de toi-même ». L’Américain a répondu d’un « il ferait mieux d'aller m'acheter à diner d'abord. »



MMA : C’est officiel, un ancien champion fera son retour à l’UFC 300 https://t.co/7bFD3FFr6j pic.twitter.com/lkxa1L8r95 — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Saint-Denis prévient Poirier