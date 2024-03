Catch : Dernier WrestleMania pour une grosse star de la WWE ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les 6 et 7 avril prochains, la WWE organisera la quarantième édition de WrestleMania au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Au cours de l’événement, Becky Lynch défiera notamment Rhea Ripley pour le titre féminin de la compagnie. Une rencontre particulière pour la star irlandaise, qui voit son bail arriver à expiration.

Depuis sa victoire contre Ronda Rousey et Charlotte Flair dans le main event de WrestleMania 35, le premier match féminin de l’histoire à clôturer le plus grand événement de l’année à la WWE, Becky Lynch a changé de dimension au sein de l’organisation, s’imposant comme l’une des stars majeures tous genres confondus. Cette année, celle qui se surnomme ‘The Man’ tentera de mettre la main sur son septième titre mondial en affrontant Rhea Ripley à WrestleMania XL (6-7 avril), l’un des gros matches du week-end qui se déroulera dans un contexte très particulier.

Becky Lynch n’a plus que deux mois de contrat

Et pour cause, WrestleMania 40 pourrait être le dernier de Becky Lynch avant un certain moment. La star de 37 ans voit son contrat avec la WWE expirer au mois de juin, et alors qu’on imaginait que sa prolongation ne serait qu’une formalité, la principale intéressée a affirmé cette semaine dans l’émission MMA Hour avec Ariel Helwani que sa situation n’avait pas évolué à l’approche du quarantième anniversaire de WrestleMania.

« Nous verrons »