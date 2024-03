MMA : La grosse révélation du patron de l’UFC sur sa lettre de démission

Florian Barré

S’il y.a bien une chose que l’on ne peut pas reprocher à Dana White, le patron de l’UFC, c’est sa fidélité auprès des collègues et amis qu’il estime. Pour preuve, ce dernier a menacé de démissionner en 2022 pour sauver l’emploi de Joe Rogan, célèbre podcaster de l’organisation reine du MMA. C’est du moins ce qu’a révélé le principal intéressé à Lex Fridman cette semaine, avec quelques explications supplémentaires.

Il y a quelques mois en arrière, Dana White a menacé de quitter son poste de patron de l’UFC. La raison : son acolyte de toujours Joe Rogan, pilier de l’organisation depuis plus de 25 ans, a été critiqué lorsqu'une vidéo compilant d'anciens épisodes de son podcast, The Joe Rogan Experience , a fait surface. Dans cette dernière, on aperçoit Rogan prononcer le « N-Word » à plusieurs reprises. Ceci, associé aux affirmations selon lesquelles Rogan faisait la promotion d’une « désinformation dangereuse » sur le COVID-19 sur son podcast, a mis de nombreuses entreprises en désaccord, y compris l’UFC, au point de penser à le licencier.

Un impact « incommensurable »

En fin de compte, plus de peur que de mal pour Joe Rogan, bien que lorsqu'il semblait y avoir une menace concernant son poste de commentateur à l'UFC, Dana White est intervenu. S'exprimant sur le podcast de Lex Fridman cette semaine, White a expliqué la situation face à laquelle il s’est retrouvé : « Lorsque vous êtes avec moi, vous êtes avec moi. Je ne suis pas un de ces gars qui retourne sa veste […] L’impact que Joe Rogan a eu et qu’il continue d’avoir sur le sport est incommensurable. C’est le plus grand podcaster du monde, il est présent 14 fois par an lors des pay-per-view de l’UFC et il parle toujours du sport. Ce qu’il a fait pour l’entreprise et pour le sport est incommensurable. »

Rogan toujours en place aujourd’hui

Rogan a commencé à travailler pour l'UFC en 1997, à l'origine comme intervieweur dans les coulisses et après les combats, mais a quitté l'entreprise peu de temps après. Une fois que White et les frères Fertitta ont racheté l'UFC en 2001, Rogan a finalement été ramené, cette fois en tant que commentateur, un rôle qu'il occupe encore aujourd'hui. Et une partie de la raison pour laquelle White est si fidèle à Rogan est que, selon lui, celui-ci a joué un rôle déterminant dans le succès de l'UFC, notamment grâce à ses explications durant les combats, guidant les téléspectateurs.