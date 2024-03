WWE - WrestleMania : Un rêve va se réaliser !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le quarantième anniversaire de WrestleMania approche à grands pas, l’événement phare de la WWE ayant lieu les 6 et 7 avril prochain à Philadelphie. Les fans sont impatients, un sentiment partagé par les participants. Après avoir obtenu son billet pour l’évènement avec son coéquipier et ami Tommaso Ciampa, Johnny Gargano n’a pas caché son émotion en pensant à son premier match sur la plus grande scène de toutes.

Les 6 et 7 avril prochain, la WWE organisera du côté de Philadelphie le quarantième anniversaire de WrestleMania, son grand événement de l’année. Si l’attente est longue pour les fans, elle l’est également pour les catcheurs et catcheuses qui ont déjà leur place sur la carte. C’est notamment le cas de Johnny Gargano, qui participera à un match de l’échelle contre cinq autres équipes avec à ses côtés Tommaso Ciampa après leur victoire contre les Creed Brothers (Julius et Brutus Creed) à RAW la semaine dernière, leur permettant de se qualifier pour l’une des rencontres qui pourraient créer la surprise. Déterminé à gagner, l’Américain de 36 ans savoure pour l’heure le « rêve d’une vie » qui se prépare.

« Pouvoir faire mes débuts à WrestleMania, c'est parfait »

« Vous rêvez toujours de ce moment, d'être capable d'être dans ce ring et de pointer du doigt ce (logo) WrestleMania. Pouvoir dire : "J'ai enfin un match à WrestleMania", c'est tout un symbole pour moi , a reconnu le membre de l’équipe DIY dans l’émission The Bump. Vous l'avez dit, dix ans. J'ai fait mon premier essai ici en 2015. J'ai fait diverses choses dans cette compagnie pendant très, très longtemps, mais je n'ai jamais été à WrestleMania. Le fait que ça arrive enfin, moi et Tommaso Ciampa ensemble, DIY, quelque chose dont nous avons toujours parlé, dont nous avons toujours rêvé, et le fait que ce soit à Philadelphie, une ville qui a tellement compté dans ma carrière. ‘Takeover Philadelphia’ contre Andrade, l'un de mes matchs les plus connus, nous n'allons pas parler de ce qui s'est passé après avec Tommaso, mais c'est une histoire en soi [rires], mais nous avons une telle histoire dans cette ville, et encore une fois, même avant cela, sur le marché indépendant, je suis allé à Philadelphie tellement de fois différentes. Pouvoir faire mes débuts à WrestleMania, c'est parfait ».

« C’est vraiment le rêve d'une vie »