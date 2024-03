WWE - Roman Reigns : Du lourd est annoncé après WrestleMania

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le quarantième anniversaire de WrestleMania est marqué par l’affrontement entre le champion incontesté de la WWE, Roman Reigns, et son challenger Cody Rhodes, lors de la deuxième nuit du show le 7 avril prochain du côté de Philadelphie. Le moment parfait aux yeux de certains observateurs pour mettre fin à ce règne historique, mais le principal intéressé a un avis radicalement différent sur la question, de quoi s'interroger sur la suite des événements.

Devenu champion du monde en plein cœur de la crise du Covid-19 en août 2020, Roman Reigns vient de dépasser les 1300 jours de règne et s’apprête à entrer sur la scène de WrestleMania avec la ceinture autour de sa taille pour la quatrième année consécutive, retrouvant Cody Rhodes pour la revanche de 2023. L’issue du choc reste incertaine alors que la stipulation du match dépendra du résultat de la veille entre Roman Reigns et The Rock d’un côté, et Cody Rhodes accompagné de Seth Rollins de l’autre. Aux yeux de nombreux observateurs, le vainqueur des deux derniers Royal Rumble a le profil idéal pour succéder à Roman Reigns et s’emparer de la ceinture incontestée de la WWE, la fin d’un règne qui s’essouffle depuis plusieurs mois.

« Si nous avons pu faire ça en quatre ans, imaginez ce que nous pourrons conquérir sur une autre décennie »

Après avoir marqué les esprits pour son retour et son sacre en 2020, le tout en incarnant un nouveau personnage tenant son origine dans les personnages de Michael Corleone (Al Pacino dans Le Parrain) ou encore de Walter E. Kurtz (Marlon Brando dans Apocalypse Now), Roman Reigns sort de douze mois plus éprouvants, la faute principalement à ses absences répétées créant une lassitude parmi les fans de la WWE. Le champion totalise onze matches sur l’année 2023, dont seulement sept qui ont été diffusés à la télévision. L’hypothèse de le voir s’incliner à WrestleMania XL revient alors naturellement, surtout qu’il semble difficile d’imaginer Cody Rhodes connaître le goût de la défaite une deuxième année de suite lors du plus grand événement de l’année à la WWE avec l’appui du public derrière lui. Et pourtant, Roman Reigns semble bien décidé à continuer d’écrire l’histoire, écartant l’idée de prendre une longue pause dans un avenir proche. « Je suis toujours en train d'expérimenter et de découvrir des choses. J'ai 38 ans. Je suis un homme jeune et j'ai tant de choses à faire , a-t-il confié vendredi dans The Pat McAfee Show. Si nous avons pu faire ça en quatre ans, imaginez ce que nous pourrons conquérir sur une autre décennie. Le travail a été fait. La peau est encore belle. Je ne pense pas que cela s'arrêtera un jour. Nous sommes sur le point d'établir d'autres records lors du week-end de WrestleMania avec les main events. Nous chassons les records et différents moments historiques avec le règne du titre. Il reste tellement d'histoire à écrire. Je ne pense pas que cela s'arrêtera un jour ».

Les records fous à atteindre pour Roman Reigns