Roman Reigns : Moment de stupéfaction inoubliable à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La semaine a forcément particulière pour Roman Reigns, et cela ne concerne pas sa route très animée vers WrestleMania XL dans laquelle est également impliqué The Rock. Ces derniers jours de février sont symbolique pour la star de la WWE, qui annonçait être en rémission de sa leucémie il y a cinq ans. La fin du cauchemar avant un règne historique pour le Tribal Chief…

« Je m'appelle Joe et je vis avec une leucémie depuis onze ans. Et malheureusement, elle est revenue. » Le 22 octobre 2018, le temps s’arrêta à Raw, le show phare de la WWE diffusé chaque lundi aux États-Unis, lorsque Roman Reigns prit la parole pour abandonner son titre mondial. Habitué aux combats de catch physiques mais scénarisés, le Big Dog laissait de côté son habit de star de la WWE pour prendre la parole en tant que Joe Anoa'i, son vrai nom, et annoncer le plus gros match de sa vie. « C'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais eu à faire devant un public », reconnaîtra Reigns à ESPN . La lassitude des spectateurs à son égard prit fin immédiatement pour laisser place à une grande compassion au moment où sa carrière, et plus encore, s’écrivait en pointillé. La surprise fut en effet totale, et des deux côtés.

One year ago today, Roman Reigns announced his leukemia returned and left WWE for four months 🙏One year later, he’s fully healthy and leading SmackDown to newer heights(via @WWE)pic.twitter.com/Uk3jCWQPLF — B/R Wrestling (@BRWrestling) October 23, 2019

« Quand je suis arrivé, j'ai compris »

« J'étais à un show, je crois que c'était un samedi ou un dimanche, et je me souviens qu'un de nos médecins m'a dit qu'il se passait quelque chose avec mes tests sanguins , détaillera Roman Reigns dans un épisode de Chronicle sur le WWE Network. Ils voulaient en faire d’autres parce qu'ils pensaient que quelque chose n'allait pas. J'y suis donc allé et j'en ai fait d’autres, puis je me souviens d'être allé à Raw le lundi. Je me souviens qu'un des arbitres s'est approché de moi et qu'il m'a dit : "On a besoin de toi au TR [relations avec les talents], Mark [Carrano] veut te voir". Je lui ai répondu : "Ah oui, peu importe. Je serai là quand je serai là". Mais cette fois-ci, on m'a dit : "Docteur Amann et le staff médical veulent te voir". J'ai donc compris qu'il se passait quelque chose. Mais dans ma tête, je n'y croyais pas vraiment. Je me disais : "Ah, quelque chose de bizarre. Tu vas t'en sortir. bla bla bla". Mais quand je suis arrivé, j'ai compris. Toute l'équipe était là. Ils m'ont annoncé que mon taux de globules blancs était manifestement élevé. Nous pouvions pointer du doigt certaines directions, mais compte tenu de mes antécédents, ils savaient déjà ce qui se passait. » Malgré l’urgence de la situation, son premier réflexe peut surprendre : « La chose qui m'a frappé le plus rapidement a été le fait que je devais abandonner le titre. » Les examens révèlent une leucémie myéloïde chronique, une maladie qui évolue lentement et que l'on détecte généralement lors d'un examen sanguin de routine.

Démarre alors pour le champion maudit le traitement afin de stopper la progression de la maladie. « Il existe une chimiothérapie orale. Il y en a plusieurs types maintenant. Quand j'ai commencé, il n'y en avait qu'une. » Une solution qui peut paraître anodine à première vue, en comparaison avec les autres solutions utilisées pour combattre le cancer, mais qui a des conséquences. « Ce n'est pas comme prendre de l'Advil. Ce n'est pas comme prendre des radiations ou une vraie chimiothérapie, mais ça a ses effets secondaires. Bien méchants. Mais en fin de compte, si vous avez la chance de pouvoir prendre une pilule, je pense que vous avez une longueur d'avance. » Les médicaments l'empêcheront tout de même, durant les premières semaines, de marcher autant qu'il le souhaite.

Roman Reigns frappé par la maladie à 22 ans

Roman Reigns connaît bien cette lutte contre la maladie, lui qui fut diagnostiqué de la leucémie pour la première fois en 2007, alors qu’il aspirait à une carrière en NFL. « Techniquement, nous n'étions pas tout à fait sûrs, c'est là que nous avons vu l’écoulement sanguin qui montrait un taux élevé de globules blancs, ce qui indique clairement que votre corps attaque quelque chose, qu'il se bat contre quelque chose. Ils nous ont dit que ça pouvait être n'importe quoi, une maladie vénérienne, une infection, un cancer, et tout ce que j'ai entendu, c'est le cancer, je me suis dit 'Woah', c'est devenu très lourd », racontera plus tard Roman Reigns dans le podcast de Logan Paul. Une épreuve lourde à affronter, avec le poids des remords sur ses épaules : « Aujourd'hui, on entend plus souvent parler de cancers du sang chez les jeunes, mais à l'époque, un jeune homme de 21 ans qui sortait de l'université, un joueur de football de première division, était censé être au sommet de sa forme, n'est-ce pas ? On ne s'attendait pas à ça. Cela a donc mis un énorme astérisque à côté de mon nom quand il s'est agi de la NFL. C'était donc un combat difficile à partir de là ».

Au même moment, la petite amie de Roman Reigns tombe enceinte de leur premier enfant. « C'était mon introduction à la virilité , considère-t-il aujourd'hui. Je découvre encore beaucoup de choses sur moi-même ». La famille est unie, sa femme Galina Becker et sa mère restant « solides comme un roc » dans l'épreuve. « J'ai eu tellement de chance d'avoir cette couverture de sécurité, ce soutien », confiera Reigns à Logan Paul. Onze ans après, il est frappé par une récidive de sa maladie, alors qu’il se trouve déjà au sommet de la WWE.

🔙 Il y a 5 ans, le 25 février 2019, Roman Reigns révélait à #WWERaw sa plus belle victoire : sa rémission d’une leucémieQue de chemin parcouru depuis pour le Tribal Chief, un vrai exemple :🔹Règne de 1274 j🔹Bientôt 4 ME de #WrestleMania d’affilée☝🏼pic.twitter.com/AUP0bonOuy — Bernard Colas (@BernardCls) February 25, 2024

« J’appelle cette partie de ma carrière le ‘juste heureux d’être ici’ »

Touché, Roman Reigns fait preuve d’une solidité impressionnante et revient sur les écrans de la WWE quatre mois après son annonce coup de poing. Le 25 février 2019, il annonce alors sa rémission. « Ce soutien massif que vous m'avez apporté m'a donné de la force, m'a donné une nouvelle vie, m'a offert une nouvelle opportunité et m'a donné un nouveau but , lâche-t-il au public ce soir-là. Vous voyez, ici à la WWE, la raison d'être d'une jeune superstar est de gagner des titres, de gravir cette montagne, d'atteindre le sommet et d'y mettre son drapeau. C'est toujours très important, mais pour moi, la seule chose qui compte, c'est d'avoir la possibilité de monter sur ce ring tous les soirs. »

The Tribal Chief. Roman Reigns. The Greatest Champion of All Time. pic.twitter.com/C71UfUalmY — Amanat (@aymcfc_) September 19, 2023

De retour sur le ring le mois suivant avec ses copains du Shield, il attendra WrestleMania pour disputer le premier match solo du reste de sa vie, contre Drew McIntyre. Ralenti par la pandémie du Covid-19 qui l’obligera à se mettre en retrait quelques mois par précaution, Roman Reigns entamera un parcours historique comme champion du monde dès le mois d’août 2020 en changeant radicalement de style, moins formaté et davantage lui-même, séduisant d’emblée le public, y compris les plus sceptiques à son égard. Cette évolution est l'une de ses exigences avant d'accepter de revenir en pleine pandémie et dans une salle sans public. « Cela doit être révolutionnaire. Cela doit marquer l'histoire », a-t-il confié depuis à ESPN . Mission accomplie. Le Tribal Chief s’approche désormais des 1300 jours de règne avant WrestleMania XL (les 6 et 7 avril) où il prendra part à son huitième main event dans le plus grand show de l’année contre Cody Rhodes, dépassant le record d’Hulk Hogan.