WWE - WrestleMania : The Rock, Rhodes, Reigns… Coup de théâtre explosif !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les fans de catch vivent au rythme du feuilleton à trois qui a démarré la semaine dernière impliquant Roman Reigns, Cody Rhodes et The Rock, de retour à la WWE en vue du 40e anniversaire de WrestleMania. Alors que la compagnie avait brouillé les pistes ces derniers jours concernant le main event du show, on en sait un peu plus au terme d’une conférence de presse explosive organisée dans la nuit de jeudi à vendredi heure française.

La route vers WrestleMania est particulièrement mouvementée en cette année 2024, et le chemin est encore long. Le suspense plane sur l’identité du combat principal de l’événement de l’année après la venue surprise de The Rock lors du dernier numéro de SmackDown, laissant penser que l’acteur américain allait subtiliser la place de Cody Rhodes, pourtant vainqueur du Royal Rumble et pressenti pour combattre Roman Reigns depuis un an. Une conférence de presse spéciale organisée dans la nuit de jeudi à vendredi heure française du côté de la T-Mobile Arena de Las Vegas était censée apporter davantage de réponse en vue de WrestleMania 40, et celle-ci a tenu toutes ses promesses.

🗣️ The Rock : « Je vous présente les pleurnichards de Cody »C’est une question de temps avant de voir le t-shirt "Cody crybabies" sortir, il y a un énorme potentiel 😭 #WrestleMania pic.twitter.com/EoyoEvFEEW — Bernard Colas (@BernardCls) February 9, 2024

Roman Reigns et Cody Rhodes à WrestleMania, c’est officiel

Quels enseignements peut-on tirer du WrestleMania XL Kickoff ? Il a finalement été confirmé que Cody Rhodes ferait bien face à Roman Reigns le week-end du 6 avril à Philadelphie, pour le plus grand plaisir des participants au mouvement # WeWantCody fortement suivi sur les réseaux sociaux. De quoi s’interroger sur le rôle que tiendra Dwayne ‘The Rock’ Johnson, bien trop impliqué pour ne pas être de la partie à WrestleMania. L’échange entre les protagonistes avait pourtant démarré par une déclaration limpide de Roman Reigns, assurant vouloir affronter The Rock, lui aussi partant. « Si vous pensez que The Rock et Roman Reigns n’est pas le plus grand main event de l'histoire de WrestleMania, alors gardez vos huées, car si c'est ce que vous pensez... en langage simple du Rock, ce que vous pensez n'a pas d'importance », a lancé la star d’Hollywood en direction du public, devant un arbre généalogique de la Bloodline, la dynastie samoane qui a marqué l’histoire du catch au cours des dernières années. Un énorme graphique sur lequel s’est appuyé The Rock pour réclamer le respect de la foule présente.

🗣️ Cody Rhodes : « Si vos grands-pères étaient là, ils auraient honte de toi »… Et The Rock qui réplique par une gifle, où va nous mener cette Road to #WrestleMania 😱pic.twitter.com/mDziagiBzF — Bernard Colas (@BernardCls) February 9, 2024

Changement radical pour The Rock