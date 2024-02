WWE - WrestleMania : The Rock, Reigns… Un plan secret avec Cody Rhodes ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quatre jours après le retour surprise de The Rock à la WWE, laissant peu de doute sur sa participation à WrestleMania 40 dans quelques semaines, la déception des fans n’est pas retombée alors que Cody Rhodes apparaît comme le grand perdant de l’histoire malgré sa victoire au Royal Rumble et sa volonté de « finir son histoire » en remportant le titre suprême de la compagnie. A quoi faut-il désormais s’attendre pour The American Nightmare ? Une surprise n'est pas à exclure...

Le retour de The Rock à la WWE crée des remous au sein de l’organisation reine du catch. Alors qu’une revanche entre Cody Rhodes, vainqueur du Royal Rumble, et Roman Reigns, champion incontesté depuis plus de trois ans, était dans les plans pour le 40ème anniversaire de WrestleMania, c’est finalement Dwayne ‘The Rock’ Johnson qui est pressenti pour faire partie du combat principal avec Roman Reigns après son apparition vendredi à Smackdown, laissant Cody Rhodes sur le carreau, lui qui attend de finir son « histoire » familiale en suspens depuis un an. Une décision qui ne passe pas alors que les fans ont affiché leur mécontentement sur les réseaux sociaux, via YouTube et X (ex- Twitter ) avec le # WeWantCody , mais également au cours des derniers événements organisés par la WWE, notamment RAW dans la nuit de lundi à mardi où des sifflets se sont fait entendre. « J'apprécie la passion, que Dieu vous bénisse… mais. Faites-moi confiance », a depuis posté The American Nightmare sur son compte X , laissant sous-entendre que les fans n’avaient pas encore eu le fin mot de cette histoire. La WWE a-t-elle un plan en tête derrière ce retour contesté de The Rock, ou prévoit-elle de faire marche arrière, à l’instar de ce qui s’est passé il y a 10 ans autour de Daniel Bryan, placé dans la main event de WrestleMania 30 après l’énorme vague de soutien du public envers le catcheur parti depuis vers l’AEW ?

WWE - #WrestleMania : The Rock sur le point de faire un énorme flop ?Quand le retour de la star fait pschitt, sur fond de contestation des fans, entre #WeWantCody et #WeWantRockyÀ lire sur @Le10Sport 📝⬇️ https://t.co/z2eAVLfwPc — Bernard Colas (@BernardCls) February 5, 2024

Une stratégie pour faire gonfler sa popularité ?

Depuis, les spéculations vont bon train sur les intentions de la WWE en amont et en aval de la décision controversée de lancer les bases d’un affrontement entre The Rock et Roman Reigns. Selon Dave Metlzer du Wrestling Observer , la compagnie prévoyait de voir Cody Rhodes marcher dans les pas de Daniel Bryan. « Ils s'attendaient à en faire un martyr », a-t-il expliqué, un moyen de faire grimper un peu plus sa popularité déjà spectaculaire à la WWE. Une stratégie qui pourrait se retourner contre les décisionnaires. « S'attendaient-ils à ce que les gens huent Dwayne ? Je ne sais pas parce que j'ai posé cette question et je n'ai pas obtenu de réponse claire », enchaîne Meltzer. Fait intéressant, la WWE, qui surveillerait de près les réactions depuis vendredi dernier, n’a pas cherché à minimiser l’engouement suscité par Cody Rhodes et la colère grandissante à l’égard de The Rock. « #WeWantCody a été en tendances pendant trois jours de suite », a souligné le commentateur Michael Cole durant la diffusion de RAW lundi.

Un match contre Rollins prend forme

A quoi faut-il alors s’attendre pour Cody Rhodes le week-end du 6 avril ? La tendance est aujourd’hui à un match face à Seth Rollins pour l’autre ceinture mondiale de la WWE jusqu’ici ignorée par le vainqueur du Royal Rumble. Il faut dire que la blessure au triceps de CM Punk, adversaire officieux de Rollins pour l’événement, relance les plans et oblige la WWE à se pencher sur un nouveau challenger. Cody Rhodes et Seth Rollins ont connu une rivalité marquante en 2022 avec trois combats remportés par l’ancienne star de l’AEW et pourraient ainsi repartir pour une quatrième danse, malgré la frustration d’une partie importante des fans.

PWInsider a récemment indiqué que des discussions existaient déjà pour voir Cody Rhodes remporter le titre de Seth Rollins à WrestleMania 40, avant de le voir défier ensuite le champion universel incontesté de la WWE, en l’espèce Roman Reigns, à SummerSlam en août dans un match d’unification des titres. Ce qui justifierait alors la sortie bancale de Cody Rhodes à Smackdown, source des premiers mouvements de révolte des spectateurs : « Je veux ce titre, et je veux tout de toi. J’arrive pour toi Roman Reigns, mais pas à WrestleMania ».

Les chants “Rocky sucks” entendus à #WWERawJe n’arrive toujours pas à croire que la WWE a échoué à poser les bases de son Rock/Reigns pour #WrestleMania, alors que l’affiche est quand même exceptionnelle. Mais pas l’histoire proposée.pic.twitter.com/o4DGDFt3Zd — Bernard Colas (@BernardCls) February 6, 2024

Un match à trois avec Roman Reigns et The Rock ?