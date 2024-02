MMA - UFC : Avant l’un des combats de l’année, Gaethje provoque Holloway

Florian Barré

En avril prochain, lors de l’UFC 300, Justin Gaethje remettra en jeu sa ceinture BMF, obtenue lors d’une victoire étincelante contre Dustin Poirier l’été dernier. Cette fois-ci, il sera opposé à Max Holloway, que personne n’a jamais réussi à mettre KO. L’Américain, numéro 3 des poids légers, en est pourtant persuadé, lui y arrivera ! Celui-ci a d’ailleurs tenu à prévenir son adversaire en amont de ce duel qui s’annonce brutal.

Il ne fait aucun doute que Max Holloway est l’un des mentons si ce n’est le menton le plus solide de l’UFC. L’Hawaïen, qui a affronté les plus dangereux adversaires de l’organisation, ne s’est jamais incliné par KO. Ni Conor McGregor, ni Alexander Volkanovski, ni José Aldo, ni Dustin Poirier, pour ne citer qu’eux, n’ont réussi un pareil exploit. Une chose est sûre, face à Justin Gaethje, les coups vont pleuvoir. Holloway est certes le combattant ayant envoyé le plus de frappes significatives de l’histoire de l’organisation, mais il est aussi celui qui en a reçu le plus. Preuve de sa résistance à toute épreuve.

MMA : Une jeune star de l’UFC défie Conor McGregor https://t.co/aViS8dKCNE pic.twitter.com/pEgHfsuvHT — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Gaethje prévient Holloway

Max Holloway sera-t-il assez tenace face à l’un des plus gros cogneurs de l’organisation ? En avril prochain, lors de l’UFC 300, Justin Gaethje compte bien être le premier à faire dormir l’Hawaïen : « J’ai 25 victoires et 20 KO. J’en suis assez fier. C’est une chose que j’ai essayé de maintenir tout au long de ma carrière. Alors oui, c’est quelque chose que je vise. La même chose avec Tony Ferguson. Personne ne l’avait jamais achevé. Je ne l’ai pas mis KO de manière traditionnelle, mais j’ai certainement créé suffisamment de dégâts pour que ce combat soit légitimement arrêté ».

« Prépare toi à passer un séjour à l’hôpital »