MMA - UFC : Un combattant tricolore peut se rapprocher de la ceinture ce samedi !

Florian Barré

Ce samedi 3 février, Nassourdine Imavov affrontera Roman Rolidze à l’UFC. Le Français, onzième de la catégorie des poids moyens avec quatre victoires et deux défaites, aura l’occasion d’intégrer le top 10 en disputant sa première confrontation de l’année à l’Apex de Las Vegas. Face à lui, le Géorgien, huitième, espère lui aussi se rapprocher de la ceinture détenue par Dricus du Plessis.

Depuis sa signature à l’UFC en 2020, Nassourdine Imavov a connu des hauts et des bas. Le combattant tricolore a un bilan de quatre victoires, deux défaites (Sean Strickland et Phil Hawes) et un no-contest (Chris Curtis). De son côté, son prochain adversaire Roman Dolidze (6-2-0) a vu ses quatre succès consécutifs être stoppés par Marvin Vettori le 18 mars dernier. D’après les bookmakers, c’est Imavov, pourtant moins bien classé, qui part assez largement favori.

Nassourdine Imavov vraiment favori ?

Son entraîneur, Nicolas Ott semble plutôt de cet avis : « Si on met Roman Dolidze et Nassourdine dans une cage ici, à l’entraînement, je pense que Nassourdine est supérieur à lui dans tous les domaines » a-t-il expliqué à RMC Sport . Cependant, il avoue que dans un combat, c’est différent. Une seule action peut absolument tout changer. Le clan Imavov, malgré tout confiant pour le combat, reste sur ses gardes pour ne pas reproduire les erreurs du passé d’Imavov.

Imavov, bientôt prétendant à la ceinture ?