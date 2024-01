MMA - UFC : Ciryl Gane boycotté ?

Florian Barré

Malgré une belle victoire contre Serghei Spivac à l’UFC Paris 2, Ciryl Gane a vécu une année 2023 compliquée chez les poids lourds. En effet, sa défaite éclair contre Jon Jones l’a enfermé dans une position où il ne trouve pas chaussure à son pied. Le « Bon Gamin » aimerait affronter Tom Aspinall, nouveau champion intérimaire, mais ce dernier vient de nommer le prochain adversaire qu'il souhaite défier. Et ce n’est pas le Français.

Ciryl Gane pourrait malheureusement traîner pendant longtemps encore ses deux combats pour la ceinture perdus contre Francis Ngannou et Jon Jones. Le pensionnaire du MMA Factory aimerait obtenir une nouvelle chance, et cela passerait d’abord par un duel contre le champion intérimaire Tom Aspinall. Problème, le Britannique refuse de l’affronter. Il a même révélé son prochain objectif dans une interview à Eurosport : combattre le vainqueur du combat Curtis Blaydes vs Jailton Almeida prévu pour le 9 mars prochain lors de l'UFC 299.

MMA : Un champion de l’UFC attend impatiemment le prochain combat de Saint-Denis https://t.co/GXK0ZpyUq4 pic.twitter.com/Lw1jahDVv1 — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Aspinall espère affronter Blaydes à Manchester

« Je sais que Blaydes a un combat à venir contre Almeida. Techniquement, je n'ai pas perdu contre Blaydes à l'UFC, j'aimerais récupérer cela et c'est ce qui a du sens pour moi personnellement en ce moment. Si Blaydes s'occupe des affaires comme il le devrait, lui et moi à Manchester serait la meilleure chose. Je suppose que si Almeida gagne, cela a également du sens, continue Aspinall. En fin de compte, je pense qu'il est assez évident que je devrais ensuite me battre pour le titre incontesté, mais si cela n'arrive pas, je n'attendrais pas éternellement. »

Ciryl Gane dans l’impasse