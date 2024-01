Boxe : Mike Tyson bientôt de retour sur le ring face à une ancienne gloire du MMA

Florian Barré

La légende et ancien champion du monde des poids lourds Mike Tyson serait en pourparlers avec une ancienne gloire du MMA au sujet d'un combat de boxe en Arabie Saoudite au cours de l’année 2024. Tyson a pris sa retraite en 2005, mais est revenu sur le ring en 2020 pour un combat d'exhibition avec Roy Jones Jr (match nul). Il semble désormais viser un autre retour, mais cette fois contre un combattant qui s'est fait un nom au sein de l'Octogone.

Mike Tyson – qui a été invité à revenir dans le milieu en tant que co-entraîneur de Francis Ngannou, alors que l'ancien champion des poids lourds de l'UFC se prépare pour son énorme combat contre Anthony Joshua, prévu le 8 mars à Riyad – est monté sur le ring pour la dernière fois en 2020, lorsqu’il a réalisé une boxe divertissante avec son compatriote Roy Jones Jr. Il semblerait que 2024 soit aussi l’année d’un retour pour Iron Mike . Cette fois, cela pourrait être contre un athlète issu du MMA.

MMA : Officiel, un combattant français fait son grand retour à l’UFC ! https://t.co/L0f26Pv5Ox pic.twitter.com/B5lvIDVvze — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Quel adversaire pour Tyson ?

La star russe Fedor Emelianenko est considérée comme un adversaire potentiel de Tyson, et des négociations sont déjà en cours pour que le combat ait lieu au Moyen-Orient en 2024, selon MMA Pack. Emelianenko est un nom emblématique sur la planète MMA, puisque ce dernier a combattu certaines des plus grandes stars du sport, notamment Chael Sonnen, Frank Mir et Fabricio Werdum au cours de ses 23 ans de carrière.

10 ans d’écart entre les deux hommes