WWE : Les 5 plus grosses surprises à venir au Royal Rumble 2024 ?

La route vers WrestleMania est officiellement lancée ce week-end avec le Royal Rumble qui se tiendra dans la nuit de samedi à dimanche en France. Un événement particulièrement apprécié par les fans de la WWE, notamment pour ses surprises en tout genre. Voici quelques participants mystères qui pourraient prendre place au combat éponyme.

Chaque année, le Royal Rumble réserve son lot de surprises. John Cena, AJ Styles ou encore Edge sont entrés dans l’histoire du pay-per-view grâce à leur apparition imprévue ces dernières années, et pour cette édition 2024, plusieurs noms sont déjà évoqués en vue d’une participation exceptionnelle.

The Rock

Dwayne Johnson a multiplié les sorties troublantes ces dernières semaines au sujet d’un retour à son premier amour. Une grande partie des fans de la WWE rêvent en effet de revoir The Rock sur le ring pour affronter Roman Reigns, champion incontesté de la compagnie depuis plus de trois ans. Une confrontation épique qui marquerait à coup sûr l’histoire de WrestleMania fêtant ses 40 ans en avril. Une victoire de l’acteur au Royal Rumble permettrait alors de lancer les hostilités...

EXCLU : Les titres, Backlash France et objectifs XXL… Une star de la WWE annonce la couleur ! https://t.co/kNKYE1UrFJ pic.twitter.com/wbm7JYxoln — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) January 25, 2024

Jade Cargill

Elle est l’une des récentes recrues majeures de la WWE. Venue tout droit de l’AEW, la compagnie concurrente aux États-Unis, Jade Cargill n’a pas encore eu l’occasion d’effectuer ses débuts dans sa nouvelle maison. La catcheuse de 31 ans, qui n’a pas une grande expérience derrière elle, continue de s’entraîner à l’abri des caméras depuis quatre mois en attendant de fouler le ring de la WWE. Le Royal Rumble apparaît comme l’endroit parfait pour la faire démarrer.

Naomi

Partie après être entrée en conflit avec la WWE au sujet de son utilisation avec Sasha Banks, Noami semble proche de faire son retour. La catcheuse qui a effectué un passage remarqué à la TNA qui a pris fin ces derniers jours devrait rapidement retrouver la WWE comme l’avait dévoilé Fightful il y a quelques semaines.

Sasha Banks

Si le retour de Naomi semble inéluctable, celui de son ancienne partenaire sur le ring Sasha Banks l’est beaucoup moins. Au cœur des rumeurs ces dernières semaines, celle qui se fait désormais appeler Mercedes Mone a le choix pour son avenir après un passage au Japon. Si la WWE pourrait retrouver son ancienne star au Royal Rumble, l’AEW reste positionnée et bien déterminée à en faire sa prochaine recrue XXL.

"You never know ... I might have one left in me." - @HulkHogan pic.twitter.com/6AeilZAmrR — WWE (@WWE) January 23, 2024

Hulk Hogan