MMA : Emmanuel Macron invité à l’UFC par un combattant français

Florian Barré

Dans quelques semaines, Benoît Saint-Denis aura rendez-vous avec son histoire. Le 9 mars, le Français affrontera Dustin Poirier, ancien champion intérimaire des poids légers et actuel numéro 3 de la division. Classé 12e, BSD pourrait entrer dans le top 5 de sa catégorie s’il remporte le combat et ainsi se rapprocher sérieusement d’un combat pour la ceinture lightweight. Pour l’occasion, le Nîmois a convié Emmanuel Macron.

Alors que le MMA prend de plus en plus de place dans l’environnement des sports de combat en France, tout pourrait encore s’accélérer si le Chef de l’État, Emmanuel Macron, se présentait le 9 mars prochain à Miami pour soutenir Benoît Saint-Denis. C’est du moins ce qu’espère le God of War. Après qu’une photo où le Président de la république pose avec le t-shirt de BSD ait fait le tour des réseaux sociaux, le principal intéressé a réclamé la venue de ce dernier au Kaseya Center.

« Vous êtes le bienvenu à mon prochain combat »

Présent à l’Élysée, Thibaut Foray, frère d’armes de Saint-Denis et ancien membre des forces spéciales, a fait tenir un t-shirt signé par BSD à Emmanuel Macron. « Merci pour votre soutien, Monsieur le Président. Vous êtes le bienvenu à mon prochain combat le 9 mars prochain à Miami lors de l’UFC 299. Merci également à mon frère d’armes et ami Falco, véritable héros de notre pays. Vive La France. Vive le MMA. » a-t-il écrit sur son compte X (ex-Twitter).

