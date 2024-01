MMA - UFC : « J’ai été un peu surpris », Benoît Saint-Denis se confie avant le choc contre Dustin Poirier

Florian Barré

Depuis sa victoire contre Matt Frevola, Benoît Saint-Denis réclamait un membre du top 8 chez les poids légers pour son prochain combat à l’UFC. À la surprise générale, Dana White a annoncé que le « God of War » affrontera Dustin Poirier, numéro 3 de la division, lors de l’UFC 299 qui se tiendra à Miami le 9 mars. Dans un entretien pour The Independent, le Nîmois s’est confié sur le sujet.

Il est l’un des combattants français les plus en forme du moment. Benoît Saint-Denis est récemment venu à bout de l’Américain Matt Frevola lors de l’UFC 295, ce après seulement 91 secondes passées dans la cage. Prochain défi, le 9 mars, contre Dustin Poirier, légende de l’organisation et véritable guerrier dans la cage. Cette échéance, aussi importante soit-elle, ne fait pas peur à l’ancien membre des forces spéciales. Ce dernier, surpris au premier abord, s’est d’ailleurs montré impatient comme il l’a confié à The Independent.

BSD s’attendait à affronter Beneil Dariush

« Bien sûr, j’ai été un peu surpris que Dustin accepte. Je crois que l’UFC a fait en sorte que ça se fasse, a affirmé Saint-Denis. L’UFC est à la fois un business mais aussi une fédération sportive. Si un gars sort d’une défaite et que ceux juste devant et derrière lui au classement ont déjà des combats de prévu, il doit défendre son rang malgré tout. Moi, je pensais que j’allais affronter Beneil Dariush et j’ai été surpris que ce soit lui au final. Je pense que Dustin voulait combattre à Miami et sachant que Mateusz Gamrot et Rafael Dos Anjos devaient déjà s’affronter là-bas et que Beneil restait sur une défaite, j’étais le prochain nom sur la liste. Je suis très heureux que l’UFC ait réussi à mettre sur pied ce combat. »

« C’est lui qui va se retrouver en mauvaise posture »