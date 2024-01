Cédric Doumbè et Baki réalisent l’impensable pour un combat de MMA

Florian Barré

Depuis des semaines, voire des mois, Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov, dit « Baki », se cherchent sur les réseaux sociaux. Les deux hommes auront enfin l’opportunité de régler leurs différents dans l’octogone puisque ce jeudi 18 janvier, le PFL a officialisé la nouvelle : ces derniers vont s’affronter le 7 mars prochain à l’Accor Arena de Paris. Preuve de l’attente autour de ce combat, les 20 000 billets sont partis en 20 minutes.

Cinq mois après sa victoire en neuf secondes contre Jordan Zebo, le combattant de MMA Cédric Doumbè affrontera Baysangour « Baki » Chamsoudinov le 7 mars prochain à l’Accor Arena de Paris pour son deuxième combat au sein de la Professional Figthers League , a annoncé ce jeudi 18 janvier l’organisation. Pour l’occasion, les fans se sont rués sur la billeterie, si bien que les premières places mises en vente ont été écoulées en quelques minutes seulement.

D’autres places vont être mises en vente

C’est Cédric Doumbè lui-même qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux jeudi : « Effet Doumbè, sold out en 20 minutes. Même Beyonce elle fait pas ça ». Le franco-camerounais a d’ailleurs tenu à rassurer tout le monde, d’autres places seront disponibles dans les prochains jours. « Tout est déjà fini. Mais ils vont rajouter des places petit à petit ne vous inquiétez pas. […] Ne vous inquiétez pas et restez à l’affût car le PFL va débloquer des tickets bientôt sur le site. »

« Il s’est surestimé sur ce coup »