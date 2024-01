Quiz sur Anthony Joshua, prochain adversaire de Francis Ngannou

Florian Barré

Ce sera sans nul doute l’une des soirées de l’année 2024 pour les fans de sports de combat. Dans la nuit du 8 au 9 mars prochain, en Arabie saoudite, la star du MMA Francis Ngannou, affrontera Anthony Joshua en boxe anglaise. Le combat a été officialisé ce lundi lors d’une conférence de presse à Londres. Ainsi, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur le natif de Watford.

Après sa défaite à la décision contre Tyson Fury en octobre dernier, Francis Ngannou mettra une nouvelle fois les pieds sur un ring le 9 mars prochain à Riyad, en Arabie saoudite. Son adversaire n’est nul autre que Anthony Joshua, véritable superstar de la boxe. « AJ » sort d’une victoire sur Otto Wallin, survenue le 23 décembre dernier. Les deux hommes devraient se livrer une bataille sans précédent qui aurait pu être l’un des plus grands combats de l’histoire du sport.



Ngannou vs Joshua en Afrique un jour ?