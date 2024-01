MMA - UFC : La raison pour laquelle Jon Jones doit absolument affronter Aspinall

Florian Barré

Alors que Jon Jones vient de subir une seconde opération chirurgicale après s’être déchiré un muscle du pectoral, en marge de sa préparation pour affronter la légende des poids lourds Stipe Miocic, Tom Aspinall ne cesse de lui faire du rentre-dedans. Si « Bones » n’est pas intéressé et privilégie une retraite anticipée une fois le combat contre Miocic passé, un ancien grand nom de l’UFC explique la raison pour laquelle ce duel doit avoir lieu.

Se remettant d’une blessure importante, Jon Jones prépare ce qui pourrait être son dernier combat à l’UFC. Celui que l’on surnomme « Bones » devait initialement affronter Stipe Miocic le 11 novembre dernier à l’UFC 295. Finalement, le combat est repoussé à une date inconnue. À la place, Tom Aspinall a affronté Sergei Pavlovich pour le titre intérimaire de la division, et a remporté la victoire par KO au premier round. Depuis le Britannique ne cesse de call-out Jones. Sans réponse positive.

Aspinall fait peur à Jones ?

D’après le champion en titre, Aspinall n’a pas encore fait ses preuves et ne mérite pas un combat pour la ceinture. De ce fait, Jones préfère terminer sa belle et grande carrière face à Miocic avant de partir à la retraite en tant que plus grand champion de l’histoire de la discipline - titre honorifique partagé par de nombreux observateurs. Mais selon l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Michael Bisping, un choix pareil serait synonyme de fuite.



« S’il prend sa retraite maintenant, ce sera toujours le récit. Il y a des gens, et je sais que cela agace Jones, donc je suis désolé d’en parler, mais des gens disent qu’il a évité Francis Ngannou. C’est un récit qui existe, je ne pense pas que ce soit vrai, mais les gens disent ça. S’il ne combat pas Tom Aspinall, s’il bat Stipe, ce sera pour toujours le récit. Ce sera pour toujours le récit selon lequel il évite Tom Aspinall, qu’il a peur de Tom Aspinall. Qu’il craint Tom Aspinall, cet homme gigantesque, un vrai poids lourd qui bouge comme un poids moyen. »

Jon Jones est coincé

Ainsi, Jon Jones n’a pas le choix. S’il veut être perçu comme le plus grand de tous les temps, il doit accepter un combat contre Tom Aspinall. Quelques secondes dans l’octogone avec Ciryl Gane et un duel contre un adversaire vieillissant, qui n’a plus combattu depuis trois ans, ne suffisent pas pour faire de sa montée en catégorie une réussite. De plus, chez les poids lourds, 36 ans est un âge assez jeune pour partir à la retraite. Stipe Miocic en a 41 et s’apprête à remonter une nouvelle fois dans une cage à l’UFC.