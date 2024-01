MMA : PFL vs Bellator, le programme de la soirée évènement

Florian Barré

Alors que le PFL, qui est l’une des organisations majeures du MMA, a récemment racheté le Bellator pour concurrencer l’UFC, une soirée exceptionnelle vient d’être annoncée pour fêter la jonction. Celle-ci opposera les champions du PFL à ceux du Bellator au cours d’un « méga-évènement » qui aura lieu à Riyad, en Arabie saoudite, le 24 février prochain. Certains combats ont déjà été dévoilés.

Après avoir acquis le Bellator il y a quelques semaines, le patron du PFL, Donn Davis, a déclaré que l’un des premiers points à l’ordre du jour de l’organisation serait un « méga-événement » opposant les champions du PFL aux champions du Bellator début 2024. Une soirée spectaculaire qui est désormais fixée au 24 février à Riyad, en Arabie Saoudite. Le journaliste Ariel Helwani a été le premier à annoncer la nouvelle sur son compte X (ex-twitter).

La carte principale de la soirée

Au-delà du lieu et de la date, le PFL a confirmé un certain nombre de combats pour la carte, dont quatre duels « champion vs champion ». Dans l’événement principal, le champion des poids lourds du PFL Renan Ferreira affrontera le champion des poids lourds du Bellator, Ryan Bader. Dans le co-main event, le champion des poids mi-lourds du PFL Impa Kasanganay affrontera le champion des poids moyens du Bellator, Johnny Eblen dans un combat prévu chez les poids moyens. Toujours sur la carte principale, le champion poids plume du PFL, Jesus Pinedo, affrontera le champion poids plume du Bellator Patricio Pitbull. Enfin le champion des poids mi-moyens du PFL Magomed Magomedkerimov, combattra le champion des poids mi-moyens du Bellator, Jason Jackson.

Les autres combats prévus pour l’occasion

Suite de la carte principale :



Bruno Cappelozza (PFL) vs. Vadim Nemkov (Bellator)

Thiago Santos vs. Yoel Romero

Clay COllard vs. AJ McKee



Carte préliminaire :



Gabriel Braga vs. Aaron Pico

Biaggio Ali Walsh vs. Chris Morris

Claressa Shields vs. Kelsey DeSantis

Abdullah Al-Qahtani vs. Edukondal Rao

Malik Basahel vs. Vinicius Pereira