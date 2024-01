MMA : Dana White fait l’annonce d’un combat pour le titre à l’UFC 300

Florian Barré

Pour la première fois dans l’histoire de l’organisation reine du MMA, deux athlètes de nationalité chinoise vont s’affronter pour un titre. Sur ses réseaux sociaux, le patron de l’UFC a officialisé un 5ème combat pour l’événement le plus attendu de l’année, l’UFC 300. En prenant la parole au travers d’une vidéo, Dana White a déclaré que la championne strawweight Weili Zhang défendra sa ceinture contre Xiaonan Yan le 13 avril.

L’historique des deux combattantes

Pour Weili, ce sera la deuxième défense de titre de son règne actuel. « Magnum », comme on la surnomme, a commencé son second règne en novembre 2022 lorsqu'elle a battu Carla Esparza à l'UFC 281 par soumission au deuxième round. Elle possède une fiche de 24-3 (8-2 à l’UFC) et vient de battre, par décision unanime, Amanda Lemos en août 2023. Weili Zhang a remporté sa toute première ceinture à l'UFC en août 2019 avec une victoire par TKO sur Jessica Andrade et au global, compte 19 finitions sur ses 24 victoires, ce qui représente un taux de finish de quasiment 80%. De son côté, Yan Xiaonan est deuxième chez les poids pailles et vient de remporter son duel contre cette même Jessica Andrade. Auparavant, elle avait battu Mackenzie Dern après des défaites contre Esparza et Marina Rodriguez.

Des combats qui arrivent au compte-goutte

Toujours est-il que Dana White n'a pas encore révélé l'événement principal à l'occasion du centenaire, mais a récemment annoncé que les poids légers Charles Oliveira et Arman Tsarukyan se battraient ce soir-là. À noter également, Aljamain Sterling contre Calvin Kattar chez les poids plumes, Jiri Prochazka contre Aleksandar Rakic chez les poids mi-lourds et Bo Nickal contre Cody Brundage chez les poids moyens ont été récemment annoncés comme les trois premiers combats de la soirée.