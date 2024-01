Coup de tonnerre à la WWE, John Cena prépare son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Apparu pour la dernière fois sur un ring de la WWE en novembre dernier, John Cena continue de faire durer le suspense pour son avenir dans le catch, connaissant un succès croissant du côté d’Hollywood. A bientôt 47 ans et proche de la retraite, l’acteur est lucide et n’élude pas le sujet.

John Cena prépare sa sortie. Alors qu’elle se fait désormais rare sur le ring depuis le début de sa reconversion d’acteur, avec notamment des apparitions dans Fast and Furious et Justice League , la star américaine de 46 ans multiplie les sorties troubles au sujet de son avenir à la WWE. La fin est proche pour celui qui a porté l’organisation reine du catch pendant une quinzaine d’années, totalisant notamment 16 titres de champion du monde et qui reste lucide au sujet d’une retraite qui pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense.

« Il ne me reste plus beaucoup de temps à la WWE »

« J'ai eu 47 ans l'année dernière et il ne me reste plus beaucoup de temps à la WWE , a répété John Cena dans des propos accordés à PEOPLE la semaine dernière. Je pense que c'est juste une question d'âge. Vous savez, j'essaie de savoir quand je vais clore ce chapitre. » L’année 2023 de la WWE a notamment été marquée par une pige de plusieurs mois du Champ ’ aboutissant à un match contre Solo Sikoa en novembre du côté de l’Arabie saoudite lors du show "Crown Jewel", que Cena a perdu. Reconnaissant envers la WWE, ce dernier refuse d’effectuer l’apparition de trop sur le ring : « Je ne serais pas ce que je suis - professionnellement ou personnellement - sans la WWE, et je me suis promis de ne jamais y être simplement pour mon propre plaisir. Chaque fois que je me produis, je veux donner tout ce que j'ai au public. Et je dois admettre que lorsque j'ai atteint le cap des 45 ans, j'ai dû commencer à essayer de mettre en place une stratégie de sortie et j'essaie d'y travailler en ce moment. »

« Je veux quitter la WWE la tête haute »