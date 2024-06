Mercato - PSG : C'est bouclé pour ce transfert à 60M€ !

Arnaud De Kanel

Face au départ de Kylian Mbappé, le PSG a ciblé différents profils pour renforcer son attaque et il a été question d'un intérêt fort pour Michael Olise. Auteur d'une saison brillante avec Crystal Palace, l'ailier français est sur le point d'être transféré contre près de 60M€, mais ça ne sera pas vers le club de la capitale.

Qui composera l'attaque du PSG la saison prochaine. Alors que la reprise approche, le club de la capitale n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Kylian Mbappé. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani seront bien là une fois l'Euro terminé mais Luis Enrique réclame du renfort pour compenser le départ du Bondynois.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG pistait Olise

Le coach du PSG espère enregistrer l'arrivée prochaine de Khvicha Kvaratskhelia dans les prochaines semaines. Son coéquipier à Naples, Victor Osimhen, est également cité comme potentielle recrue au même titre que Michael Olise. Néanmoins, l'ailier tricolore retenu par Thierry Henry pour disputer les JO ne rejoindra pas le PSG cet été.

C'est fait pour Olise au Bayern