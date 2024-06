Mercato - PSG : Une offre à 80M€ va partir pour ce crack ?

Jean de Teyssière

Le PSG regarde attentivement les performances de ses joueurs à l'Euro 2024, en Allemagne. Parmi eux, un joueur en particulier intéresse les dirigeants parisiens : Xavi Simons. Le milieu de terrain des Pays-Bas a terminé son prêt à Leipzig et retournera au PSG cet été. A moins qu'une offre de plus de 80M€ tombe...

En zone mixte après la rencontre entre les Pays-Bas et la France (0-0) lors de la deuxième journée de l'Euro 2024, Xavi Simons a préféré botter en toucher concernant son futur en club : « Mon avenir ? Je ne sais pas encore. Je suis ici, heureux, avec ma sélection. On verra après l’Euro ce qu’il va se passer. Est-ce que je veux revenir à Paris ? J’étais content à Paris, des choses se sont passées. J’étais à Leipzig cette saison. Après l’Euro, on verra. Je vois aussi que les supporters me souhaitent tout le temps le meilleur et c’est bien. »

Luis Enrique veut conserver Xavi Simons

Si l'avenir du milieu de terrain néerlandais n'est pas encore connu, Luis Enrique a déjà une petite idée sur la question. Selon Le Parisien , l'entraîneur du PSG aimerait beaucoup conserver Xavi Simons, car son profil est très apprécié...

Officiel : Une nouvelle tombe pour le PSG ! https://t.co/JiiWigZVaT pic.twitter.com/LwGyYG0iQV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG prêt à le laisser partir en cas d'offre à 80M€

Néanmoins, le PSG sait que les performances de son joueur risquent d'intéresser plusieurs gros clubs européens. Le média français révèle que les dirigeants parisiens pourraient être tentés de le vendre seulement si une offre supérieure à 80M€ est proposée. Avis aux intéressés.