Mbappé - PSG : Un nouveau clash éclate !

Même s'il a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l'Euro 2024, Kylian Mbappé n'en a pas encore terminé avec le PSG. Le capitaine de l'équipe de France aurait décidé de mettre le club de la capitale en demeure pour ses primes et salaires non-versés depuis avril. Les relations entre les deux parties sont devenues tellement froides qu'elles ont fini par donner lieu à ce nouveau clash.

Kylian Mbappé et le PSG, ce n’est pas encore tout à fait terminé. Si le champion du monde 2018 a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid avant l’Euro 2024, l’attaquant de 25 ans serait en train de porter un dernier coup au club de la capitale. D’après L’Equipe , Kylian Mbappé aurait décidé de mettre le PSG en demeure.

Mbappé met le PSG en demeure

Cette requête aurait été transmise directement à la LFP. L’international français et son clan s’appuient sur l’article 259 de la charte du football professionnel stipulant que « les salaires doivent être versés par les clubs aux joueurs sous contrat au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les conditions du droit commun ». Kylian Mbappé en profiterait ainsi pour réclamer au PSG ses primes et salaires non-versés depuis avril. Les dirigeants parisiens affirment que « les négociations se poursuivent », mais elles ne promettent pas d’aller au bout pour autant.

Les relations entre les deux parties à l'origine de ce nouveau clash ?