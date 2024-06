MMA : Attendu à l’UFC, Baki va signer au PFL et affronter Doumbè !

Florian Barré

Alors qu’il avait annoncé vouloir rejoindre l’UFC et disputer son premier combat dans l’organisation, à Paris, fin septembre, Baysangur Chamsoudinov aurait finalement signé un contrat avec le PFL, où réside un certain Cédric Doumbè. Et forcément, un combat revanche serait prévu entre les deux hommes après la victoire controversée du natif de Tchétchénie.

Depuis sa rencontre avec Cédric Doumbè à l’Accor Arena de Paris, Baysangur « Baki » Chamsoudinov n’était plus apparu dans une arène avant le week-end dernier, où il a combattu Owen Livesey en grappling et en short-notice. D’abord annoncé perdant, la décision a finalement été reconsidérée en match nul. Un revirement qu'on peut expliquer par un combat assez équilibré, dans l'hypothèse d'une revanche à Paris, qui serait profitable pour l’organisation. Par ailleurs, quand on entend le mot « revanche » associé à Baki , on pense tout de suite à Doumbè. Et alors que les deux hommes avaient arrêté de se chercher via les réseaux sociaux et semblaient être passés à autre chose, cela pourrait avoir changé désormais.

Baki au PFL pour 5 combats !