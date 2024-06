Attendu au PSG, son transfert est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait une nouvelle fois dynamité le mercato afin de se renforcer dans différents secteurs de jeu, y compris en défense centrale. Dans cette optique, la priorité se nomme Leny Yoro. Et à un an de la fin de son contrat, le jeune défenseur du LOSC va bel et bien être transféré.

Yoro va bien quitter le LOSC cet été

« Leny Yoro suscite l'intérêt d'un certain nombre de grands clubs en ce moment. Liverpool est le dernier à être lié, mais il y a évidemment un intérêt de longue date de la part de clubs comme le Real Madrid et le PSG, tandis que Manchester United a également été lié. Il n'y aura pas de nouveau contrat pour lui. Il est évident qu'il cherchera un autre club. Il est évident qu'il cherchera à obtenir une augmentation de salaire significative par rapport à ce qu'il gagne actuellement, mais avec le calibre du club qu'il pourrait choisir, il est compréhensible qu'il gagne plus qu'il ne le fait à Lille », explique le journaliste pour Caught Offside , avant de poursuivre.

Le PSG rattrape son retard sur le Real ?