Mercato : Le PSG vise un transfert à 100M€, «c’est Zidane puissance 10» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG est très intéressé par le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, actuellement présent avec la Géorgie à l’Euro. L’ailier de Naples est une véritable icône en son pays, comme a tenu à le rappeler le président du Dinamo Batoumi. Ce dernier a même affirmé que le joueur de 23 ans avait la même aura qu’un certain Zinédine Zidane en France. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée d’un phénomène. En effet, depuis plusieurs semaines, le club de la capitale tente de s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur de 23 ans évolue depuis deux saisons à Naples, et Paris serait disposé à proposer 100M€ afin de le recruter cet été. International Géorgien, « Kvara » est une véritable icône dans son pays.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Khvicha, c'est Zidane puissance 10 chez nous »

Actuellement présent en Allemagne afin de disputer l’Euro 2024 avec les « Croisés » géorgiens, Khvicha Kvaratskhelia aurait une aura similaire à celle de Zinédine Zidane en France, voire plus à en croire Archil Beridze, président du Dinamo Batoumi, au sein duquel a évolué Kvaratskhelia en 2022 : « Khvicha, c'est Zidane puissance 10 chez nous. Il est un formidable ambassadeur pour notre football, notre nation et la locomotive de notre sélection. Avant, pour une grande compétition, on s'identifiait à un pays qu'on supportait. (Il sourit) C'était souvent la France de Zizou. Maintenant qu'on est dans le gotha européen avec cette qualification à l'Euro, c'est la Géorgie de notre Khvicha ! » , a confié ce dernier à l’Equipe .

« Ils le voient comme un modèle »