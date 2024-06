ASSE : Première désillusion sur le mercato ?

Arnaud De Kanel

L'ASSE joue la carte de la prudence sur le marché des transferts cet été. Malgré la récente vente du club et l'arrivée du groupe Kilmer Sports Ventures, les dirigeants stéphanois ne comptent pas dépenser sans compter. D'ailleurs, les Verts disposeraient d'une enveloppe assez faible pour recruter et qui est estimée à 10M€.

Club emblématique du championnat de France, l'AS Saint-Étienne a retrouvé sa place parmi l'élite en triomphant face au FC Metz lors des barrages. Quelques heures après cette victoire décisive, un communiqué a officialisé la vente du club à Kilmer Sports Ventures, un groupe canadien dirigé par le milliardaire Larry Tanenbaum. Malgré tout, les Verts ne dépenseront pas énormément cet été.



L'ASSE annonçait du lourd

Ivan Gazidis, récemment nommé à la tête de l'ASSE, a affirmé que le mercato estival était une priorité urgente. Cette déclaration laissait présager un recrutement ambitieux de la part du club stéphanois. Olivier Dall'Oglio avait également annoncé du mouvement au Progrès . « Il faudra amener des renforts dans chaque ligne. C'est un cran au-dessus, techniquement plus fort. Il faudra de la maîtrise, de l'expérience, de la solidité défensive, même si on a été la meilleure défense cette saison. Cela dépendra des moyens amenés. Aujourd'hui, on sait qu'une équipe de Ligue 2, sans renforts, elle descend. On va construire autour d'une base, mais des joueurs vont partir. Il faudra que les joueurs qui restent se hissent au niveau de la Ligue 1 », avait déclaré le coach de l'ASSE. Or, le budget mercato des Verts sera serré.

10M€ pour recruter ?