F1 : Ocon et Gasly nagent en plein bonheur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté cette saison, l'écurie Alpine vient de réaliser sa meilleure séance de qualifications lors du Grand Prix d'Espagne. A Barcelone, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont tous les deux réussi à se hisser dans le top 10, une grande première en 2024, et ils viennent confirmer les espoirs de beaucoup mieux en ce moment. Il faudra tout de même confirmer en course en essayant par exemple de battre le meilleur résultat de la saison, la 9ème place de Gasly au Canada il y a deux semaines.

Après une bonne satisfaction lors des essais libres de vendredi, Pierre Gasly et Esteban Ocon semblent confirmer qu'ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs pilotes en ce moment. Samedi pour les qualifications dominées par Lando Norris devant d'un cheveu par rapport à Max Verstappen, les pilotes français sont à distance respectable du podium de Lewis Hamilton et forcément, ils sont ravis de la tournure des événements.

Gasly est enchanté

Déjà très heureux de ses essais libres de vendredi, Pierre Gasly n'osait pas croire à beaucoup mieux. Et pourtant, il partira à la septième place demain pour le Grand Prix d'Espagne et les écarts sont très serrés, de quoi se permettre de rêver. « C'est vraiment positif pour l'équipe. On arrive à avoir les deux voitures en Q3 et à être performant tout au long de la qualif. Je suis vraiment content de mon tour en Q3 qui nous met à un dixième et demi de Lewis à la troisième place. C'est vrai que les écarts sont beaucoup plus serrés que d'habitude. Comme je l'ai dit à l'équipe, quand ça ne marche pas il faut comprendre pourquoi et dans le cas contraire, quand ça marche comme ce week-end, c'est la première fois de l'année où l'on est aussi performant, il faut le comprendre également. Il y a des réponses à aller chercher mais pour le moment, on prend ce que l'on peut prendre et j'espère que l'on va pouvoir confirmer demain » a confié celui qui a signé la meilleure performance d'Alpine cette saison pour le moment au micro de Canal + .

Alpine vers un petit exploit ?