Mercedes - Hamilton : Une bombe est lâchée avec Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lié à Red Bull jusqu'en 2028, Max Verstappen pourrait choisir de quitter son équipe en 2026 au moment de la nouvelle règlementation sur certains aspects des monoplaces. A ce jeu-là, il est forcément convoité par Mercedes, qui cherche un remplaçant à Lewis Hamilton. L'écurie allemande serait encore revenue à la charge récemment pour tenter d'attirer le Néerlandais dans ses filets mais pour le moment, rien n'a été établi.

Lewis Hamilton va quitter Mercedes à l'issue de la saison 2024 pour rejoindre Ferrari l'année prochaine. Le pilote britannique laisse donc une place à prendre et la liste des poursuivants se concentre ces derniers temps sur Esteban Ocon, Carlos Sainz Jr ou bien sûr Max Verstappen, qui intéresse beaucoup l'écurie allemande. Toto Wolff a fait savoir que le triple champion du monde néerlandais était une vraie cible et le patron autrichien a sorti les arguments.

Mercedes s'arrache pour Verstappen

Inutile de penser à un départ de Max Verstappen de Red Bull avant 2026. Mais après cette date et la mise en place de nouvelles règlementations, Mercedes semble avoir des arguments solides. En effet, d'après Canal + , l'écurie allemande insisterait auprès du pilote néerlandais sérieusement en faisant valoir la très bonne qualité de son futur moteur, jugé très performant. Pour rappel, Max Verstappen reste sur trois titres de champion du monde consécutifs et il est pour le moment parti pour ajouter une quatrième couronne en 2024.

F1 - Mercedes : Hamilton annonce du lourd avant son départ https://t.co/sXA6AEehGP pic.twitter.com/WkqpDIxEdE — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« J'adorerais que Max vienne chez nous »