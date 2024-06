F1 : Mercedes en progrès ? Le boss calme tout le monde

Jean de Teyssière

Depuis quelques Grands Prix, Mercedes montre un tout autre visage. L'écurie allemande a réussi à placer George Russell sur le podium au Canada, pour la première fois de la saison. Malgré tout, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, reconnaît les progrès mais préfère rester prudent, conscient que les progrès ne vont jamais crescendo.

Le Grand Prix d'Espagne qui se déroulera ce dimanche sera une nouvelle fois l'occasion pour Mercedes de montrer les progrès effectués depuis quelques Grands Prix. Il y a désormais trois écuries, McLaren, Ferrari et Mercedes qui peuvent embêter Red Bull. La suite de la saison risque d'être palpitante.

«Depuis Imola, nous avons apporté des améliorations lors de chaque course»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Toto Wolff, le directeur de Mercedes, s'exprime sur les progrès apportés par son écurie depuis quelques courses : « Depuis Imola, nous avons apporté des améliorations lors de chaque course, plus ou moins importantes. Il y a donc des choses visibles dont les gens parlent et d’autres qui ne le sont pas. Mais il s’agit d’améliorations au niveau de l’aérodynamique et de la mécanique. Et je dirais que du côté mécanique, nous avons vu que la voiture est très bonne sur les bosses et les vibreurs. La conduite est très souple. Et je dirais que tous ces gains marginaux ont contribué à améliorer les temps au tour. »

«Nous savons que ce n’est jamais linéaire»