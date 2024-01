EXCLU - WWE : Une pépite vise le Royal Rumble et rêve d’un gros coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, les fans de catch ont rendez-vous avec l’un des shows historiques de la WWE, le Royal Rumble. Un moment fort apprécié par les passionnés mais également par les catcheurs eux-mêmes. C’est notamment le cas de Tyler Bate, qui espère bien être de la partie pour la première fois de sa carrière comme il nous l’a confié en exclusivité.

Ils seront 30 à prétendre à la victoire finale. Ce samedi, la WWE propose son traditionnel "Royal Rumble", rendez-vous annuel historique de la compagnie depuis 1988, avec ses deux combats éponymes pour ses talents masculins et féminins. Une fois chaque participant entré, le dernier à ne pas avoir été projeté par dessus la corde la plus haute du ring remporte le match et gagne le droit de concourir pour la ceinture de son choix à "WrestleMania". Alors que le "Royal Rumble" est l’un des shows préférés des fans, les catcheurs accordent également une grande importance à cette bataille royale.

🚨 EXCL : William Regal manager de Butch (Pete Dunne) et Tyler Bate ? Ce dernier me répond : 🗣️ « Ce serait cool, ce serait vraiment cool ! Je ne peux pas dire que j’étais un grand fan de William Regal quand j’étais jeune, en fait je le détestais (rires). D’une bonne façon.… pic.twitter.com/wnFX6N5phm — Bernard Colas (@BernardCls) January 19, 2024

Grande première ce samedi ?

C’est notamment le cas de Tyler Bate. Recruté par la WWE en 2017, le talent britannique de 26 ans n’a jamais eu l’occasion de participer à un Royal Rumble, se trouvant au sein de la branche de développement de la compagnie, NXT. Celui-ci pourrait néanmoins connaître sa grande première dans la nuit de samedi à dimanche (heure française) après ses débuts à "Smackdown" au début de l’année. Tyler Bate a officiellement fait son entrée dans le roster principal de la WWE et peut prétendre à participer au "Royal Rumble 2024". Interrogé en exclusivité par le10sport.com, il ne cache pas son excitation et affiche un grand objectif.

.@Tyler_Bate is a b i g s t r o n g b o i and he took BOTH @SteveCutlerWWE & @TheWWEBlake for an airplane spin on #WWENXT! #DustyClassic pic.twitter.com/FeRZoERfhI — WWE (@WWE) March 15, 2019

Tyler Bate vise le Royal Rumble… et Omos !