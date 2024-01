EXCLU : Arrivée surprise à la WWE, il balance les coulisses

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 5 janvier dernier, les fans de la WWE découvraient peut-être un nouveau visage. Passé par la branche de développement NXT, Tyler Bate a en effet rejoint le roster principal de la WWE en tant que partenaire surprise de Pete Dunne, affrontant Pretty Deadly (Elton Prince & Kit Wilson). Interrogé en exclusivité par le 10 Sport, la pépite britannique revient sur ce moment particulier.

A 26 ans, Tyler Bate est loin d’être un débutant dans le monde du catch. Passé par le circuit indépendant britannique et américain, le natif de Dudley s’est engagé en faveur de la WWE en 2017 pour y poursuivre son apprentissage. Depuis, Tyler Bate a eu l’occasion de s’illustrer à NXT et NXT UK, deux branches de développement au sein de l’organisation reine du catch, avec notamment deux sacres comme champion britannique en 2017 et 2022. Et c’est désormais dans l’un des programmes phares de la WWE que Tyler Bate va pouvoir montrer l'étendue de son talent sur le ring.

🚨 EXCL : William Regal manager de Butch (Pete Dunne) et Tyler Bate ? Ce dernier me répond : 🗣️ « Ce serait cool, ce serait vraiment cool ! Je ne peux pas dire que j’étais un grand fan de William Regal quand j’étais jeune, en fait je le détestais (rires). D’une bonne façon.… pic.twitter.com/wnFX6N5phm — Bernard Colas (@BernardCls) January 19, 2024

Tyler Bate désormais aux côtés des grandes stars de la WWE

Le 5 janvier dernier, la pépite britannique a en effet disputé son premier combat au sein du roster principal de la WWE, du côté de Smackdown, en débarquant comme partenaire surprise de Pete Dunne, l’un de ses fidèles coéquipiers mais également adversaires au fil des années, pour affronter Pretty Deadly (Elton Prince & Kit Wilson). A l’occasion d’un entretien exclusif accordé au 10 Sport, Tyler Bate s’est livré sur cette arrivée surprise.

Tyler Bate makes his debut on #SmackDown. #WWEpic.twitter.com/WkWQNL6dxK — Get The Tables (@GetDaTables) January 6, 2024

« C’était le moment parfait »