WWE : «Les discussions doivent se faire»… Surprise à venir pour Backlash 2024 ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 4 mai prochain, la WWE organisera le premier pay-per-view de son histoire en France du côté de la LDLC Arena de Lyon – Decines avec "Backlash", précédé la veille du show "Smackdown", diffusé chaque semaine aux États-Unis. Un véritable événement pour les fans de catch dont fait partie Christophe Agius, commentateur historique de la discipline dans l’Hexagone. Sera-t-il présent aux abords du ring pour officier en direct ? C’est une des questions qui se pose…

Les billets les plus accessibles se sont arrachés comme des petits pains en quelques minutes. Alors que la WWE mettait en vente la semaine dernière les places combinées pour assister à "Smackdown" et "Backlash" les 3 et 4 mai prochain, les fans de catch ont mené un premier combat afin d’obtenir le précieux sésame. A ce jour, il ne reste plus la moindre place pour l’une des sept premières catégories où les prix oscillent entre 118 et 652€. Une preuve s’il le fallait du retour en force du catch en France qu’a bien sentie la WWE au cours de ses derniers passages à Paris comme vous l’avait expliqué le10sport.com, justifiant ainsi la tenue de ce premier pay-per-view (également appelé Premium Live Event). Interrogé, Christophe Agius, commentateur phare de la WWE pour les chaînes du groupe Mediawan , ne cache pas son excitation.

« C’est totalement inimaginable »

« C’est incroyable ! J’ai l’impression de l’avoir dit depuis 24 ans, mais c’est un truc que je n’aurai jamais imaginé. Avoir un PPV ou un Premium Live Event, c’est totalement inimaginable », reconnaît l’une des voix du catch en France avec Philippe Chéreau, son binôme depuis plus de vingt ans. « C’était quelque chose que les gens attendaient. Cela faisait deux ans que la rumeur courait que la WWE était époustouflée par les shows à Paris , confirme-t-il. Les gens espéraient vraiment que cela se concrétise. D’autant que ça fait partie de la stratégie de la WWE de se développer à l’international avec des shows à Porto Rico, Montréal, Cardiff… et même cette année l’annonce à Berlin. Je sentais bien que les fans attendaient ça, de voir passer des annonces en se disant : "c’est de nouveau pas nous" et finalement, c’est nous ! »

Alors que les places pour #WWEBacklash en France se sont arrachées, la WWE a déjà frappé un coup historique, du jamais-vu ! En route pour faire mieux ? À lire ici ⬇️👇https://t.co/m11Hsi8V0N — Bernard Colas (@BernardCls) January 12, 2024

Une table des commentateurs français pour "WWE Backlash" ?

Forcément, il y a déjà des déçus, entre ceux qui n’ont pas été assez vifs pour acheter leur place et d’autres qui ont été interpellés par le prix. Certains devront donc se contenter de regarder l’évènement depuis chez eux, alors que la compagnie proposera "Backlash" sur le WWE Network , comme elle le fait pour chaque Premium Live Event (PLE). Une autre solution plus accessible pourrait être disponible puisque Mediawan a d’ores et déjà annoncé que le show sera également à retrouver sur AB1, sans apporter davantage de précision. Pour l’heure, c’est encore le flou alors que le public espère une diffusion en direct. Autre interrogation, Christophe Agius sera-t-il sur place avec Philippe Chéreau ou Nadir Mohammedi (le premier commente les shows de la WWE pour le groupe Mediawan , le second le remplace depuis plusieurs années pour les PLE sur le WWE Network ) pour représenter dignement la France au micro ? Le tandem Agius-Chéreau, très apprécié de la communauté tricolore, a eu l’occasion de se déplacer à plusieurs reprises aux États-Unis pour y commenter sur place "WrestleMania" ou encore "SummerSlam" et apparaître à l’écran. Après renseignement pris, ces questions n’ont pas été tranchées du côté de Mediawan .