MMA - UFC : Le clan Saint-Denis prévient Poirier, « on y va pour le défoncer »

Florian Barré

Depuis le début de sa carrière en MMA, Benoît Saint-Denis n’a jamais été mis KO. Le natif de Nîmes compte bien poursuivre sur cette lancée le 9 mars prochain contre Dustin Poirier, son prochain adversaire. Pourtant, l’ancien des forces spéciales va entrer dans une cage avec l'un des meilleurs combattants UFC de ces 10 dernières années. Une motivation supplémentaire selon son entraîneur Daniel Woirin.

Il ne fait aucun doute, combattre Dustin Poirier sera le plus gros défi de la carrière de Benoît Saint-Denis. The Diamond a déjà été champion intérimaire de la catégorie des poids légers et a affronté les plus grands noms de la discipline, en battant notamment Michael Chandler et Conor McGregor (deux fois) au cours des trois dernières années. Il possède un bilan de 29 victoires pour 8 défaites et 1 no-contest. De quoi en faire frémir plus d’un.

MMA : Officiel, un combattant français fait son grand retour à l’UFC ! https://t.co/L0f26Pv5Ox pic.twitter.com/B5lvIDVvze — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

BSD ne vient pas « faire de la figuration »

Mais il y en a un qui ne frémit pas. Daniel Woirin, entraîneur du God of War , est pressé d’en découdre. Même si ce n’est pas lui qui combat, il a montré toute sa détermination dans une vidéo relayée par le compte X de MMArena : « Là Poirier, moi je te le dis, c’est comme l’autre à New York, le (Matt) Frevola. Poirier on y va pour le défoncer. J’en ai rien à f*utre. Il a tapé Conor (McGregor), il peut taper qui il veut, je m’en fous. On y va avec le mental pour le battre hein. On vient pas faire de la figuration. »

Saint-Denis favori ?