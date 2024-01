MMA : Officiel, un combattant français fait son grand retour à l’UFC !

Florian Barré

Lors de sa dernière apparition dans l’octogone, Morgan Charrière avait fait ses grands débuts sous l’enseigne de sa nouvelle organisation, à Paris. Le Français sera bientôt de retour à l’UFC, comme il l’a annoncé il y a peu. Et ce sera face à un habitué des lieux, auteur de neuf combats déjà à l’ «Ultimate Fighting Championship» : Seung Who Choi.

Lors de son premier combat à l’UFC, Morgan Charrière avait fait très bonne impression avec une victoire expéditive et toute en violence face à Manolo Zecchini. Le Last Pirate , comme il est surnommé, s’était imposé par KO dès le premier round, ce devant le public français. Après une bonne période de repos suite à l’enchaînement de trois combats en 2023, ce dernier est déterminé à remonter dans la cage. Il a d’ailleurs récemment signé pour son deuxième combat dans l’organisation présidée par Dana White.

MMA - UFC : Dana White réagit aux propos choquants de Strickland https://t.co/MMsLf4LWt4 pic.twitter.com/u6cX5mPgML — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Retour le 6 avril pour Charrière

Morgan Charrière - qui vise à terme le titre de champion des poids légers détenu par Alexander Volkanovski - effectuera ainsi son retour tant attendu le 6 avril 2024 lors d’un UFC Fight Night. Pour l’occasion, le Last Pirate sera opposé à l’athlète Coréen Seung Woo Choi. Ce dernier dispose d’un palmarès de 11 victoires pour 6 défaites.

Morgan Charrière favori ?

Plus habitué à l’UFC, il s’agira de la dixième apparition de Woo Choi sous l’enseigne de l’organisation reine du MMA. Celui-ci possède un bilan de quatre victoires pour cinq défaites avec 25% de finitions et reste sur un succès à la décision unanime face au Néerlandais Jarno Errens. Le Corréen est réputé pour avoir une bonne base en muay-thaï et en jiu-jitsu brésilien. De son côté, Charrière a des bases en boxe, en lutte, en jiu-jitsu brésilien, en judo et en pancrace. Ainsi, c’est tout naturellement que le Français part favori.