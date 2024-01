MMA : Propos homophobes, misogynes… Un champion UFC dérape totalement

Florian Barré

Sean Strickland, l'actuel champion des poids moyens de l'UFC, a partagé mercredi certaines des opinions les plus homophobes et anti-LGBTQ jamais exprimées par un athlète professionnel. Il a été interrogé par le journaliste de MMA Alex Lee sur de précédentes déclarations rejetant un fils potentiel qui se révèlerait gay. Le prochain adversaire de Dricus du Plessis a également tapé sur le MMA féminin.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Sean Strickland mettra pour la première fois de sa carrière sa ceinture UFC en jeu. Lors de l’UFC 297 à Toronto, il affrontera Dricus du Plessis. Les deux hommes ont d’ailleurs lancé les hostilités le mois dernier au cours d’une conférence de presse houleuse. C’est donc impatiemment que les observateurs attendaient le retour des deux hommes face aux médias. Et ça n’a pas manqué. Lors du média Day, Tarzan a déjà dépassé les limites de l’acceptable.

« Vous êtes une infection, vous êtes la définition de la faiblesse »

En effet, l’Américain a d’abord eu des propos insultants envers la communauté LGBTQ lors d’un échange avec le journaliste Alex Lee. Interrogé sur un ancien tweet où il dit « si j'avais un fils gay, je penserais que j'ai échoué en tant qu'homme à créer une telle faiblesse », Strickland s’est emporté : « Laissez-moi vous demander, êtes-vous un homme gay ? […] Si vous aviez un fils et qu'il était gay, vous ne voudriez pas d'un petit-enfant ? […] Alors tu es un put**n d’homme faible, mec. C'est probablement vous qui êtes le put**n de problème, allez vous faire fou**e. »



Strickland a ensuite été interrogé sur l'accord de l'UFC avec Budweiser, après avoir déjà critiqué le partenariat à la suite de la controverse sur Dylan Mulvaney. Il a poursuivi : « Voici le truc à propos de Bud Light. Il y a dix ans, être trans, c’était quoi, une putain de maladie mentale. Et maintenant, tout d’un coup, des gens comme vous (montrant le journaliste) se sont frayés un chemin dans ce put**n de monde. Vous êtes une infection, vous êtes la définition de la faiblesse, tout ce qui ne va pas dans ce put**n de monde est à cause de vous. »

Strickland ne supporte pas le MMA féminin