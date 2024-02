Boxe : Le combat entre Fury et Usyk change de date

Florian Barré

Tyson Fury, blessé à un oeil à l'entraînement, a été contraint de reporter son combat contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk en vue de l'unification des ceintures mondiales dans la catégorie reine des poids lourds de boxe, ont annoncé vendredi les promoteurs du duel. Prévu initialement le 17 février, ce choc a été reprogrammé au 18 mai, toujours à Riyad, en Arabie saoudite.

Il devait lancer l’année 2024 en matière d’immense rendez-vous en boxe anglaise. Finalement, le combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk aura lieu après celui entre Anthony Joshua et Francis Ngannou (8 mars). En effet, à la suite d’une blessure à l’oeil survenue à l’entraînement, le Gypsy King a été forcé de repousser l’échéance au 18 mai. Pour rappel, le duel face à l’Ukrainien était programmé pour le 17 février. Le lieu de la rencontre ne bouge pas en revanche. Celle-ci se tiendra à Riyad, en Arabie saoudite.

Un combat au sommet qui ne cesse d’être repoussé

Fury détient le titre mondial WBC tandis qu'Usyk porte lui les ceintures WBA, IBF et WBO. Le dernier poids lourd à avoir unifié les titres mondiaux des fédérations concurrentes qui régissent la boxe est le Britannique Lennox Lewis, en 1999-2000, preuve de l’importance de ce combat. Par ailleurs, c’est la deuxième fois que le rendez-vous entre les deux poids lourds est repoussé : prévu initialement le 23 décembre, le choc avait été reporté après le succès aux points et peu convaincant du Britannique face à la star du MMA Francis Ngannou le 29 octobre.

Les excuses de Tyson Fury