MMA : Le clan Doumbè dévoile la raison du combat contre Baki

Depuis plusieurs semaines, Cédric Doumbè et Baysangur « Baki » Chamsoudinov se cherchent sur les réseaux sociaux. Cette animosité partagée prendra forme le 7 mars prochain puisque les deux hommes s’affronteront à l’Accor Arena de Paris sous l’égide du PFL. David Foucher, manager du natif de Douala, au Cameroun, s’est exprimé à ce sujet au micro de la chaîne YouTube « Fight Minds ».

Depuis le début de sa carrière, Cédric Doumbè est un adepte du trashtalk. Mais sa reconversion du kickboxing au MMA n’a fait qu’accroître cette stratégie. En effet, le Franco-camerounais sait vendre ses combats. Face à Jordan Zebo en septembre dernier, The Best était entré dans l’arène avec un matelas où était écrit « Bonne nuit Jordan », avant de faire crier au Zénith de Paris un retentissant « Jordan, t’es mort ». Résultats des courses, le combat aura duré neuf secondes.

Doumbè devait combattre Anthony Pettis

Doumbè use de la même technique sur les réseaux sociaux, essayant coûte que coûte de déstabiliser chacun de ses potentiels concurrents. Actuellement, c’est Baki qui subit les piques incessantes du septuple champion du Glory. D’ailleurs, le manager de ce dernier, David Foucher, a expliqué qu’initialement Baki ne devait pas être programmé sur ce combat : « (Anthony) Pettis a décliné faute de temps. On devait combattre le 24 février en Arabie Saoudite sur la carte Champ versus Champ du PFL versus Bellator. Sauf que Pettis n’avait pas assez de préparation, donc il a décliné ».

« Il a envie de marquer l’histoire »