WWE : L'heure de la fin pour Roman Reigns ?

Star majeure de la WWE, Roman Reigns bat tous les records modernes du catch avec son incroyable règne de champion qui a débuté à l’été 2020. Un parcours historique qui ne fait pas l’unanimité, alors que les apparitions du catcheur de 38 ans se font de plus en plus rares. Certains croisent ainsi les doigts pour voir la compagnie tourner la page, à l’instar de Christophe Agius, commentateur phare de la WWE en France.

Visage de la WWE depuis plusieurs années maintenant, Roman Reigns se fait désormais rare dans les shows de la compagnie. Une habitude pour les gros noms, à l’instar de Brock Lesnar ou John Cena, mais son cas reste particulier alors qu’il détient la ceinture unifiée de la WWE depuis le 30 août 2020, soit trois ans et demi. En 2023, Roman Reigns n’a disputé que onze combats, dont sept télévisés et seulement un entre août et décembre, se contentant des gros événements de la WWE à l’instar du "Royal Rumble", "WrestleMania" ou encore "SummerSlam". Une rareté qui use une partie grandissante des fans, qui patientent jusqu’à la perte de sa ceinture afin de voir lui succéder un talent présent régulièrement. Commentateur phare de la WWE en France, Christophe Agius commence à faire partie de cette catégorie.

« Roman Reigns ? « Il serait peut-être temps que cela prenne fin »

« Il serait peut-être temps que cela prenne fin ou alors que la WWE arrive à relancer la sauce , estime Christophe Agius. On sent que c’est un petit peu au point mort. Ils attendent. Avec le retour de Randy Orton et AJ Styles, il y a de quoi relancer l’histoire. » Les deux hommes et LA Knight affronteront justement Roman Reigns dans un match à quatre participants au Royal Rumble, le premier combat du champion incontesté en cette année 2024. Malgré cette lassitude, le commentateur d’ AB1 reconnaît l’époustouflante histoire proposée par la WWE avec Roman Reigns : « Elle a été époustouflante avec Sami Zayn et les frères Usos. Là, on sent que c’est un moment calme, mais ça peut très vite se relancer. »

🇦🇺 Roman Reigns et The Rock ne se retrouveront pas à Elimination #WWEChamber en février selon le WONLe Tribal Chief ne serait même pas prévu pour participer au show en Australie. Rendez-vous à #WrestleMania❓ pic.twitter.com/mCYV7tqZYg — Bernard Colas (@BernardCls) January 12, 2024

Absence en vue en Australie… et en France