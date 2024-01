Catch : Du jamais-vu, la WWE frappe un coup historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE a frappé fort en 2023 et ne s’en cache pas. Alors que l’année a été marquée par plusieurs moments importants sur le ring, la compagnie de catch a également connu de gros succès en dehors, multipliant les records. De bon augure avant une année 2024 excitante, notamment pour les fans tricolores.

Avec le 40e anniversaire de son show phare "WrestleMania" les 6 et 7 avril prochain du côté de Philadelphie et l’organisation de plusieurs événements d’envergure à travers le monde, dont "Backlash" en France le 3 mai du côté de la LDLC Arena, la WWE entame cette année 2024 avec optimisme et ambition, après douze derniers mois de folie concernant la qualité de ses programmes, saluée par la plupart des fans, mais également pour ses prouesses économiques.

Pluie de records pour la WWE en 2023

Et pour cause, 2023 a tout simplement été la plus grande année dans l’histoire de la WWE comme l’a fièrement annoncé son directeur du contenu Triple H il y a quelques jours sur X (ex- Twitter ). L’organisation reine du catch a établi de nouveaux records sur ses recettes du merchandising et de sponsoring, ainsi que sur le nombre de billets vendus et de téléspectateurs pour ses PLE (Premium Live Event, ou ex-pay-per-view). Certaines scènes sont aussi devenues virales sur les réseaux, à l’instar du retour de CM Punk aux Survivor Series qui avait atteint la barre des 101 millions de visionnages en fin d’année. Au total, la WWE a battu son record de vues sur ses différentes plateformes. Au cours des derniers mois, la compagnie avait déjà communiqué sur des records de rentabilité décrochés à l’occasion de plusieurs de ses shows, notamment en février dernier du côté de Montréal (Canada) pour "Elimination Chamber", à Londres pour "Money in the Bank" en juillet, à Detroit pour "SummerSlam" en août, à Pittsburgh le mois d’après pour "Payback", ou encore à Indianapolis pour "Fastlane" en octobre.

2024 démarre déjà très fort

Alors que Triple H se projetait sur 2024 dans son message, la WWE a déjà fait fort avec le retour de The Rock durant le premier "Raw" de l’année, qui avait réuni plus de 171 millions de vues sur les réseaux sociaux de la WWE, un nouveau record. La société a également battu son record d'entrées pour la 40e édition de "WrestleMania". L’engouement suscité par la WWE s’est aussi fait ressentir en France cette semaine avec une forte demande des fans lors de l’ouverture de la billetterie pour "Backlash" à quatre mois de l'évènement. L’Australie accueillera quant à elle "Elimination Chamber" en février, un show pensé pendant un temps à Paris comme révélé par le 10 Sport, tandis que "Bash In Berlin" aura lieu en Allemagne le 31 août prochain.