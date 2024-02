MMA : Un Français entre dans le top 10 à l’UFC et veut affronter Strickland

Florian Barré

Le week-end dernier confirmait la montée en puissance du MMA français à l’UFC. Après une défaite à la décision survenue début 2023 contre Sean Strickland - devenu champion des poids moyens quelques mois plus tard - et un no contest face à Chris Curtis, Nassourdine Imavov a remis les pendules à l’heure face à Roman Dolidze en s’imposant au terme de cinq rounds où il a dominé son adversaire. Une victoire qui lui ouvre les portes du top 10.

Samedi soir, Nassourdine Imavov s’est imposé avec la manière lors du main event de l’UFC Vegas 85. Après son succès à la décision contre Roman Dolidze, le combattant français a déclaré vouloir prendre sa revanche sur Sean Strickland, récemment dépossédé de sa ceinture par Dricus du Plessis. « J’aimerais bien affronter Strickland ensuite parce qu’on a des choses à régler, il a parlé avant le combat et aussi après, en plus il a insulté la France. »

MMA - UFC : Makhachev dévoile la date de son retour dans la cage https://t.co/zPdbrbAB0r pic.twitter.com/GetZiuR3MJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Nassourdine Imavov entre dans le top 10 !

En effet, Imavov a bien compris qu’après sa victoire il pouvait viser encore plus haut. Une victoire qui lui a d’ailleurs permis d’intégrer le top 10 des middleweights, précisément à la huitième place, devant un certain Khamzat Chimaev. En d’autres termes, le Français d’origine daghestanaise a gagné trois places quand Dolidze en a perdu deux, restant malgré tout dans le top 10.

Quel sera le prochain adversaire du « Sniper » ?

Si les potentiels futurs adversaires du top 10 des middleweights sont déjà particulièrement actifs, on pense au combat entre le top 3 Robert Whittaker et le top 6 Paulo Costa le 18 février ou encore au combat entre le top 5 Marvin Vettori et le top 7 Brendan Allen le 7 avril, d'autres noms peuvent entrer en ligne de compte. Outre Sean Strickland, peut-être un peu trop haut pour l’heure, Jared Cannonier serait un bon adversaire pour Imavov. L'Américain, dont le dernier combat est une victoire à la décision contre Marvin Vettori le 17 juin 2023, pourrait aussi faire partie des calculs. Le top 4, qui n'a pas été actif dans la cage depuis de longs mois, pourrait être un bon adversaire pour le français pour lui permettre de monter dans les classements.