WWE - The Rock : Menaces de mort terrifiantes avant WrestleMania

La WWE est confrontée à la colère d’une partie conséquente de ses fans après la décision d’écarter Cody Rhodes de la course au titre de Roman Reigns, au profit de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, dont la présence au 40e anniversaire de WrestleMania semble désormais inéluctable. Une affaire qui a pris un virage inquiétant alors que la fille de l’acteur, elle aussi à la WWE, a été menacée de mort sur les réseaux sociaux.

Depuis près d’une semaine, et l’arrivée surprise de The Rock à SmackDown, une partie du public de la WWE affiche sa désapprobation à l’idée de voir l’acteur de Fast and Furious prendre place dans le main event de WrestleMania 40 pour affronter le champion incontesté Roman Reigns, un rôle de challenger qui était pourtant promis à Cody Rhodes, le vainqueur du Royal Rumble 2024 qui bénéficie d’une popularité spectaculaire depuis deux années. Le # WeWantCody s’est retrouvé en tendance sur X (ex- Twitter ) durant plusieurs jours d’affilée tandis que la vidéo du retour de The Rock est devenue la plus détestée de la chaîne de la WWE, avec plus de 500,000 dislikes . Et parmi les contestataires, certains sont allés trop loin.

Un plan secret de la #WWE avec Cody Rhodes en vue de #WrestleMania❓Vers quoi se dirige-t-on et comment répondre à la contestation de fans avec le #WeWantCody❓C’est à lire ici ⬇️⬇️ #ABWWE https://t.co/oBqDpnHUJN — Bernard Colas (@BernardCls) February 7, 2024

La fille de The Rock menacée de mort

Sur son compte X , Ava Raine, la fille de Dwayne ‘The Rock’ Johnson qui s’est elle aussi lancée dans le catch du côté de NXT, a révélé avoir reçu des menaces de mort, l’incitant à désactiver son compte. « Les fans peuvent-ils me laisser en dehors de tout ça, je suis occupée à diriger un show ? », a écrit celle qui est en charge (à l’écran) de la branche de développement de la compagnie, avant d’ajouter : « Des menaces de mort pour une situation avec laquelle je n'ai rien à voir... bffr (sic) ».

Huge Respect to the crowd for chanting Ava. #WWENXT pic.twitter.com/CXMxuYK4H2 — Roman Reigns SZN 💥 (@reigns_era) February 7, 2024

