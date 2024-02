MMA - UFC : Avant d’affronter Saint-Denis, Dustin Poirier fait son pronostic

Florian Barré

Depuis ses débuts en MMA, Benoît Saint-Denis n’a jamais été mis KO. Le « God of War » compte bien poursuivre sur cette lancée le 9 mars prochain contre Dustin Poirier, numéro 3 chez les poids légers de l’UFC. De son côté, « The Diamond » pense pouvoir faire plier l’ancien militaire avant la décision des juges, que ce soit par soumission ou TKO.

Il ne fait aucun doute que combattre Dustin Poirier est le plus gros challenge de la jeune carrière de Benoît Saint-Denis. L’Américain est un ancien champion intérimaire de la catégorie lightweight et est toujours très bien placé dans la division. The Diamond a affronté les plus grands noms de la discipline, en battant notamment Michael Chandler et Conor McGregor (deux fois) au cours des trois dernières années. Ainsi, bien qu’il soit favori selon les bookmakers, BSD doit se méfier. D’autant que Poirier pense pouvoir le finir avant la limite.

Poirier dévoile la meilleure qualité de BSD

Au micro d’Ariel Helwani pour MMA Hour , Dustin Poirier l’annonce : « Je vais le stopper avant les 25 minutes. Je pense que je peux le soumettre ou le mettre KO. » Mais l’Américain ne s’arrête pas là dans son analyse et semble avoir cerné le caractère de son adversaire. « Il a l’air solide physiquement, il réussit des takedowns dans chacun de ses combats, il a un bon judo, un bon jiu-jitsu, des gros kicks avec beaucoup de puissance. C’est un mec très dangereux. Sa meilleure qualité, je pense, c’est son mental. Quand il est dans la cage, c’est vraiment pour en découdre. »

Gaethje « pense que Benoît en est capable »