MMA : Salahdine Parnasse bientôt à l’UFC ?

Florian Barré

Salahdine Parnasse a été surpris en train de s’entraîner avec Benoît Saint-Denis ce week-end, avant que ce dernier n’affronte Dustin Poirier à l’UFC. Le double-champion du KSW, l’une des plus grandes organisations mondiales, se prépare lui aussi, mais pour une autre échéance bien différente : celle du choix de carrière. En effet, le Français a annoncé sur les réseaux sociaux, via le compte de la « Atch Academy », qu’il s’apprêtait à choisir entre trois destinations.

À 26 ans, Salahdine Parnasse possède un bilan de 18 victoires et 2 défaites en MMA chez les professionnels. Au sein du KSW, le prodige français est double champion chez les poids plumes et poids légers. Le 16 décembre dernier, le membre de la Atch Academy a tenté de créer l’exploit en devenant le premier triple champion de l’histoire du MMA. Mais face au patron des poids mi-moyens du KSW, Adrian Bartosinski, il s’est incliné par décision unanime au terme de 5 rounds de très haut niveau, face à un adversaire plus lourd d’au moins dix kilos.

Le clan Parnasse vise la plus grosse offre

Désormais, Salahdine Parnasse semble avoir fait le tour du côté du KSW et pourrait bien quitter l’organisation. Mais comme il l’a annoncé il y a quelques mois : « Je ne cherche à rentrer nulle part. Je cherche juste à être bien payé ». Reste à savoir qui mettra le plus d’argent sur la table. Récemment, le clan du Français a laissé la porte ouverte aux négociations avec d’autres organisations telles que le PFL ou l’UFC, mais pas à n’importe quel prix : « Aujourd’hui, Salahdine est très bien rémunéré au sein du KSW. Je suis certain qu’ils vont nous faire une très belle offre encore une fois. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas les choses qui feront la différence pour qu’on accepte de combattre au KSW. Tout va dépendre des chiffres encore une fois. Jusqu’à aujourd’hui, on était bien lotis avec le KSW. Mais on peut aussi l’être avec le PFL ou l’UFC. Il peut y avoir de belles propositions faites par le PFL ou l’UFC. »

UFC ? PFL ? KSW ? Parnasse n’a pas encore fait son choix