Boxe : « C’est un danger », le père de Tyson Fury encense Ngannou

Florian Barré

Après avoir fait régner l’ordre chez les poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou s’attaque au monde de la boxe anglaise. Malgré sa défaite au points, le Camerounais a fait vivre un calvaire à Tyson Fury en octobre dernier, l’emmenant même au sol après un coup dévastateur. Alors qu’il s’apprête à affronter une autre monture de la discipline, Ngannou s’est vu être glorifié par John Fury, père du « Gypsy King », en personne.

10e meilleur poids lourds du monde d’après le classement de la WBC suite à son incroyable premier combat contre Tyson Fury, Francis Ngannou se prépare à affronter Anthony Joshua, avant peut-être d’obtenir une revanche contre le Gypsy King . Tout le monde le sait, malgré sa faible expérience en boxe anglaise, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC est très dangereux. Pour preuve, alors même qu’il ne possède aucune victoire dans la discipline, The Predator s’apprête à combattre le numéro 1 au classement WBC.

« C’est le plus grand adversaire qu’il ait jamais affronté »

Dans une interview exclusive accordée à LowKick MMA , John Fury, père de Tyson Fury - dont le combat contre Oleksandr Usyk a été reporté - a parlé du danger que Francis Ngannou représente pour tout homme qui ose s’approcher de lui, y compris Joshua : « Il est un danger pour tous les poids lourds de la division. Je ne dis pas qu’il va battre Joshua, mais si quelqu’un peut le faire, c’est lui. Il est devant vous. Il peut frapper. C’est un homme courageux. Il est grand et fort. Il faut être bien préparé pour affronter des gens comme Ngannou et il apporte un tout autre niveau de boxe à AJ. C’est le plus grand adversaire qu’il ait jamais affronté. L’adversaire le plus fort qu’il ait affronté. Et probablement le frappeur le plus dur qu’il ait jamais affronté. Et s’il explose sur vous… À moins d’avoir un menton en fonte comme Tyson et une envie de gagner comme Tyson, vous resterez à terre. »

« Il est athlétique et si vous êtes là, il vous arrachera la tête »