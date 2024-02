MMA : Poirier vs. Saint-Denis, pourquoi l’UFC 299 plutôt que l’UFC 300 ?

Florian Barré

Le 9 mars prochain, au Kaseya Center de Miami, Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier se livreront une guerre intense dans l’octogone de l’organisation reine du MMA. Le main event de l’UFC 299 aurait sans doute eu sa place en avril pour l’UFC 300 mais a été avancé d’un mois pour une raison que « The Diamond » a expliqué dans l’émission « The MMA Hour » avec Ariel Helwani.

Alors que Dustin Poirier aurait aimé figurer sur la carte historique de l’UFC 300 le 13 avril, avec des noms tels que ceux de Charles Oliveira, Justin Gaethje et Max Holloway - en attendant le dernier main event non-dévoilé pour l’heure - il en sera tout autre. En effet, The Diamond sera opposé au tricolore Benoît Saint-Denis début mars, à l’occasion de l’UFC 299 qui se déroulera près de chez lui, au Kaseya Center de Miami.

MMA - UFC : Makhachev dévoile la date de son retour dans la cage https://t.co/zPdbrbAB0r pic.twitter.com/GetZiuR3MJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

L’UFC 299 ? Un choix de Dustin Poirier

Lors d’une récente apparition dans l’émission The MMA Hour avec Ariel Helwani, il a été demandé à Poirier pourquoi ses demandes pour un combat à l’UFC 300 ne se sont pas concrétisées. L’Américain a révélé que tout compte fait, un combat lors de l’UFC 299 l’arrangeait en matière de logistique et de visibilité : « Ils m’ont proposé ce combat (contre BSD, ndlr) pour l’UFC 300. Je parlais avec Hunter (Campbell). On s’est dit, peut-être l’ouverture du pay-per-view, peut-être le deuxième combat du pay-per-view. Et puis nous avons commencé à parler pour l’UFC 299, et être le co-main event, c’est un créneau beaucoup plus important. »

« Je voulais faire partie de l’UFC 300, mais… »