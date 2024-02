MMA - UFC : Saint-Denis vs. Poirier, le combat aura-t-il finalement lieu ?

Florian Barré

Ce jeudi, la stupeur a envahi les fans français de MMA suite à une publication énigmatique de Dustin Poirier sur les réseaux sociaux dans laquelle il prétend que le combat contre Benoît Saint-Denis est annulé. Coup de communication ? Tentative de déstabilisation ? Quoi qu’il en soit, l’Américain est revenu quelques heures plus tard sur ses propos, justifiant sa sortie par une incompréhension personnelle.

Le 9 mars prochain, Benoît Saint-Denis est supposé faire son come-back à l’UFC après quatre mois d’absence. Face à lui, Dustin Poirier, ancien champion intérimaire des poids légers. Et alors que ce combat suscitait énormément d’engouement, The Diamond a refroidi tout le monde ce jeudi en déclarant qu’il se retirait de celui-ci : « Il n’y avait pas d’accord contractuel avant l’annonce du combat et nous n’avons pas pu nous mettre d’accord. » a-t-il expliqué à ESPN . En somme, Poirier a prétendu que l’UFC a annoncé le combat sans qu’il n’y ait d’accord au préalable.

Dustin Poirier rassure tout le monde

Pendant ce temps, Benoît Saint-Denis ne s’est pas affolé, au contraire de ses fans. « Les gars, restez calme, restez concentré. Je compte les jours jusqu’à l’UFC 299. » a-t-il écrit sur son compte X. Après ce premier message rassurant, c’est Dustin Poirier, lui-même, qui est revenu sur sa déclaration : « Désolé les amis, j’ai été trop vite, je n’ai pas pu joindre mon manager pendant quelques jours. Je viens de parler avec lui et Hunter (Campbell, le directeur commercial de l’UFC). Incompréhension de ma part. Le combat est maintenu ! Rendez-vous le 9 mars à Miami ! »

